أهلاً آسيا

تترقّب جماهير كرة القدم العربيّة والقارية منافسات النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا التي تنطلق اليوم وتختتم بعد شهر في ضيافة قطر وبمشاركة 24 منتخباً، منها 10 منتخبات عربية هي الإمارات وقطر ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان، ونأمل أن يكون لمنتخباتنا العربية الكلمة الأخيرة في نهاية المشوار ، برغم صعوبة المنافسة مع عمالقة شرق القارة ، وأملنا كبير في أبناء (لغة الضاد) في إضافة اللقب السابع في البطولة التي انطلقت عام 1956 في هونغ كونغ من دون مشاركة عربية.

ظلّت منتخباتنا غائبة عن البطولة حتى النسخة الخامسة في تايلاند عام 1972 عندما شارك الثنائي العراق والكويت مع 4 منتخبات أخرى، وفي النسخة السادسة عام 1976 نجح المنتخب الكويتي في التأهّل للمباراة النهائيّة، لكنّه خسر أمام نظيره الإيراني (صاحب الضيافة) بهدف دون رد ، قبل أن يتمكّن من التتويج باللقب في النسخة التالية على أرضه عام 1980 بفوزه الكبير على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثية، ومع ظهوره الأول في النسخة الثامنة بسنغافورة عام 1984 فرض المنتخب السعودي تفوّقه وتوّج باللقب الأوّل بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني ، وفاز منتخب العراق باللقب العربي السادس في عام 2007، واللقب العربي الأخير كان من نصيب منتخب قطر، فمن سيكون صاحب الحظ السعيد ويتوج بلقب عربي جديد ، أم يذهب اللقب إلى شرق القارة.. وأهلاً آسيا.. والله من وراء القصد