الإمارات والنهوض التنموي في أفريقيا

أفريقيا، قارة محل اهتمام للعديد من الدول، بدءاً من الصين، التي عاشت فترة عزلة عن الخارج باختيارها إلى ما بعد التسعينيات.

حيث بدأت تنويع علاقاتها الخارجية، شملت كل العالم. وكذلك كانت أفريقيا محل اهتمام السياسة الأمريكية منذ عهد الرئيس باراك أوباما، إما تقديراً لمكانة أفريقيا القادم كسوق عالمية، ومصدر أساسي للمواد الأولية، أو رغبة من الإدارة الأمريكية ((التخفف)) من ضغوطات منطقة الشرق الأوسط المكلفة بعدم استقرارها المستمر، وعدم القدرة على إغلاق ملفات الصراع.

وصل أمر الاهتمام بالقارة السوداء إلى روسيا ودول القارة الأوروبية الأخرى، ما عدا فرنسا، التي كانت صاحبة النفوذ التقليدي فيها، وها هي الآن تعيش تخبطاً استراتيجياً في القارة، بسبب إرثها التاريخي، وعدم تجديد طريقة تعاملها مع أبناء القارة بما يتناسب والتغيرات الجديدة.

والقارة الأفريقية أصبحت مغرية أيضاً للدول الإقليمية ذات الطموح الاقتصادي أو السياسي، مثل: تركيا وإيران، ومعهم إسرائيل التي توجد فيها بنشاط مزعج للعديد من الدول العربية، التي تعتبر القارة جزءاً من عمقها الاستراتيجي، بل وصل الأمر أن بعض الدول الإقليمية الفاعلة في أفريقيا نفسها، تستفيد من المساحات أو الفراغات السياسية والاقتصادية الموجودة فيها، مثل إثيوبيا.

ما يعني في حقيقة الأمر أن هناك حالة من التنافس الدولي، وفق إدراك كل قائد لدور دولته في السياسة الخارجية. وفي ظل كل هذا النشاط الدبلوماسي، نجد العرب مستثنين أنفسهم من كل ما يحدث في تلك القارة الواعدة.

وهذا الاستثناء ليس بطلب من أحد في العالم، بقدر ما هو قرارهم الاختياري الاعتيادي، لأن الواقع السياسي والتاريخي لأفريقيا، يفترض أن تكون الدول العربية هي صاحبة اليد الطولى في هذه القارة للنهوض بها، خاصة أن هناك دراسات ونظريات عربية أكدت أن هذه القارة هي المجال الحيوي لبعض الدول العربية ذات الثقل الاستراتيجي، بحكم التداخل البشري التاريخي، وبحكم النضال السياسي المشترك.

دولة الإمارات من أنشط الدول العربية والخليجية في الاهتمام بالنهوض بدول هذه القارة تنموياً، بل ترتيبها الأول عربياً في الاستثمار في أفريقيا، فهي تحتل المركز الرابع من بين أكبر المستثمرين بعد الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وتبدي اهتماماً تنموياً لهذه القارة، بتقدير يصل إلى 35 مليار دولار.

آخر تلك الاهتمامات كان في ديسمبر الماضي، من خلال توقيعها اتفاقيتين اقتصاديتين مع كل من: جمهورية الكونغو برازافيل، واتفاقية أخرى مع موريشيوس في شرقي القارة. ويتميز الوجود الإماراتي في القارة الأفريقية عن غيره بصفتين تؤشران إلى ما تهدف إليه سياستها الخارجية هناك، وهما، السمة الأولى:

بأن طبيعة شراكاتها طويلة المدى، وتتبنى استراتيجية لأن يكون الطرفان الإماراتي والأفريقي يحققان مصالح متبادلة، وفق المنطق المعروف (الكل رابح). أما السمة الثانية: أن استثمارات الإمارات تركز على الجوانب التنموية للنهوض بدول القارة، من خلال التركيز على المجالات التي تحقق مردوداً، ليس للحكومات الأفريقية فقط.

وإنما لشعوب هذه المنطقة أيضاً، من خلال تطوير المشروعات في هذه البلدان، وبما يوفر فرص عمل لأبناء تلك القارة، التي عانت ((النسيان)) لفترة طويلة.

علينا أن نفترض من النشاط الدبلوماسي الإماراتي في أفريقيا، أنه يمثل عاملاً مُحفزاً ومشجعاً لباقي الدول العربية، للسعي بالوجود في القارة، ليس فقط من أجل أن تكون ضمن الباحثين عن فرص واعدة في تلك القارة، وإنما لسبب آخر لا يقل أهمية عن الاستثمار، وهو ألا تكون السياسات العربية في كل مرة عبارة عن ردة فعل، نتيجة لوجود منافسين لهم في مناطق يُفترض هم أولى من غيرهم فيها.