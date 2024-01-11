بأي حال قد عدتِ يا سنة!

انقضت سنة كبيسة بالأحداث ونستقبل عاماً كبيساً بالايام. ويقال إن السنة والعام مترادفات لغة، ولكنها مختلفة معنى.

فالسنة تدل على المشقة والعام على الرخاء. ويستندون في ذلك من قوله تعالى (تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا). ((أي سبع سنين من العمل الشاق، وبذل الجهد.

كما جاء في أحد المصادر. ويشير المصدر نفسه إلى قوله تعالى (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ). وبذلك يستدل على أن السنة تشير إلى الشدة وأن العام يشير إلى الرخاء في هذا السياق.

هل ما انقضت من أيام وشهور سنة أو عام بهذا المعنى للكلمة؟ شهد العام 2023 بعض الومضات الإيجابية.

فقد انتهت الجائحة رسمياً في جميع أصقاع العالم بعد ثلاث سنين عجاف أدخلت العالم في شبح الموت والتعثر الاقتصادي والاجتماعي.

ففي العام المنصرم عم التوافق بين الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وتحققت بعض الانفراجات غير المتوقعة.

حصل تقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران وسويت بعض الخلافات وشرعت الدولتان في تبادل السفراء بعد انقطاع دام لسنوات.

وكما كان متوقعاً توصلت الرياض إلى تفاهم مع الحوثيين في صنعاء على وقف لإطلاق النار. وزار وفدان من البلدين العاصمة السعودية وصنعاء.

ولم تكن هذه المصالحة الوحيدة حيث كان هناك تقارب بين أنقرة والقاهرة. وبدت إيران في التقارب مع مصر ودول أخرى في المنطقة مما بشر بأعوام يسودها التفاهم والانسجام الإقليمي.

إضافة إلى ذلك فقد عمدت الدول العربية والجامعة العربية إلى إعادة تأهيل سوريا كعضو في النظام العربي الإقليمي بعد أن أقصيت إلى ما يزيد على عقد من الزمان. وحضرت سوريا ممثلة برئيسها بشار الأسد.

ولكن لم تكن السنة كلها من هذه الشاكلة، فقد ضرب زلزال قوي كلاً من تركيا وسوريا في فبراير بدرجة 7,8 من مقياس ريختر.

ولقي حوالي 55,000 حتفهم في كلا البلدين. وقد أثر هذا الزلزال على حياة حوالي 17 مليون نسمة. وكانت الخسائر المادية كبيرة. واستمرت الإضرابات النسوية في طهران والتي هددت النظام السياسي.

ولم تستطع إيران تجاوزها إلا بإنفاذ القانون وليس بالمساومة مع الاعتراض على الحجاب. ويبدو أن مسألة الحجاب لها رمزية كبيرة ضمن شرعية النظام الجمهوري الإسلامي لا يستطيع المساومة عليها.

ومن الكوارث الطبيعية الكبرى، زلزال فظيع ضرب المغرب بقوة 6,8 وأدى إلى مقتل عدة آلاف وخسائر تقدر بالمليارات. وتسبب الزلزال في أضرار للمناطق التاريخية والأثرية.

والأغرب في الكوارث الطبيعية الإعصار والفيضان الذي ضرب مدينة درنة الليبية. لم تشهد ليبيا من قبل أية حالة مشابهة بهذا الإعصار والذي أودى بحياة ما يربو على الأربعة آلاف شخص ودمر الإعصار البيوت التي جرفتها السيول دمرت سدين رئيسيين في أرجاء المدينة المفترض أن يمنعا السيول والفيضانات من التدفق نحو المدينة.

وفي السودان المكلوم والمثقل بهمومه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اندلعت اشتباكات بين الخصمين اللدودين عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ومحمد حمدان دقلو ـ الملقب بحميدتي قائد قوات الدعم السريع. والقتال كما يبدو صراع على السلطة بلبوس أيديولوجي بين الفريقين. وما زالت الحرب تدور رحاها.

وآخر المصائب كانت من نصيب غزة. فقد هاجم مقاتلو ((حماس)) إسرائيليين في منطقة غلاف غزة وقتلوا وأسروا جنوداً ومدنيين في صبيحة السابع من أكتوبر. وكالعادة كان رد إسرائيل مزلزلاً. واستمرت الحرب إلى ما بعد ختام السنة. ورغم محاولات الإمارات العربية المتواصلة لوقف الحرب من خلال عضويتها في مجلس الأمن، إلا أن الفيتو الأمريكي كان بالمرصاد.

لقد كانت سنة متعبة ومرهقة عسى أن نكافاً بعام تغاث فيه البشرية! وكما جاء في الأثر:

اشتدي أزمة تنفرج

قد آذن ليلك بالبلج