تنظيم الإخوان بين المحاكمة وتجفيف المنابع

الإخوان تنظيم إرهابي معروف، قائم على أيديولوجيات متطرفة، وأجندات فكرية وسياسية وحزبية، ويتستر أعضاؤه بأقنعة دينية ومدنية للوصول إلى الحكم، وله أذرع عدة هنا وهناك، ولا تخفى خطورته على العقلاء، فأينما حلَّ هذا التنظيم حلَّ التحزب والتآمر ضد الدول وقياداتها ومؤسساتها، ونشأت الجماعات الإرهابية تسرح وتمرح، سواء كانت فروعاً لهذا التنظيم، أو تنظيمات مغايرة تستلهم منه العنف والإرهاب والتآمر، وهذا ليس تحليلاً شخصياً من عندنا أو تهماً جزافاً للتجني، بل هو حكاية واقع جاهر به أصحاب هذا التنظيم أنفسهم.

وقد كشفت السنوات الأخيرة وخاصة إبان أحداث ما سمي بالربيع العربي حقيقة هذا التنظيم لكثير من الناس، وكانت دولة الإمارات إحدى الدول التي انتبهت لخطورته.

ووقفت له بالمرصاد، وكشفت مخططاته، بل وقدمت المتورطين منهم للمحاكمة، وها هي اليوم تحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المحاكمة لتورطهم في إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، في نهج إماراتي مميز للتصدي لهذا التنظيم وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار.

إن التصدي لهذا التنظيم يتطلب مواجهة شاملة، وإحدى الوسائل الفاعلة في ذلك هي إطلاق يد القانون والتشريعات التي تجرم الإرهاب والتطرف، لتقديم من يهددون الأمن ويتآمرون ليد العدالة، تأديباً لهم وزجراً، وصيانة للمجتمع وحماية له، كما أن ذلك يكون بمواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وتفكيك خطابه، ومحاصرته علمياً وإقناعياً، لتجفيف منابعه الذاتية، فيكون كشجرة ميتة، لا ثمر لها ولا غصن، مكشوفة الحقيقة لكل بصير.

إن تجفيف المنابع الفكرية لهذا التنظيم لا يقل أهمية، فهذا التنظيم قائم على فكر يستهدف العقول، وثقافة سلبية تستهدف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ونزع الولاء وكسر الروابط الوطنية، وزرع الكراهية والأحقاد، وتبرير العنف والإرهاب، ويقوم على استدلالات باطلة بنصوص دينية ومفاهيم مدنية، يقطعها عن معانيها وسياقاتها، ويُلبس الباطل لباس الحق، ويرفع شعارات براقة زائفة، فإذا وقع أحد في شراكه، وخاصة إذا كان معدوم الحصانة ضعيف الشخصية، تعرض لغسيل دماغ، فنبذ وطنيته وراءه ظهرياً، فلم يعرف لحاكم فضلاً.

ولا لمجتمع حقاً، ولا لوحدة وتلاحم أهمية، ولا لأمن واستقرار ضرورة، بل آمن بأن التنظيم وطنه، وأن زعيم هذا التنظيم قائده المطاع، فيصبح أداة طيعة للمخططات التي يحيكها هؤلاء في دهاليزهم المظلمة للإضرار بوطنه ومجتمعه، كما هو حال كثير ممن انخدعوا بهذا التنظيم ووقعوا في شراكه المظلمة.

وهذا الواقع الذي حكيناه يقتضي اتباع استراتيجيات وقائية وعلاجية للتصدي لفكر هذا التنظيم، بإزالة الشبهات، وتفكيك الاستدلالات، وبيان بطلانها بالحجج العلمية الناصعة، والفكر المستنير المشرق، على كافة المستويات، وبالأسلوب الذي يناسب مختلف الفئات والشرائح العمرية والثقافية، ولا بد أن يستند هذا التفكيك على أسس قويمة، تجتث الشبهات من جذورها، فلا يمكن معالجة هذا الفكر بفكر مشابه له في المضمون.

وإن اختلف معه في الشكل، كالفكر الذي يدعم الثورات والمعارضة والأحزاب والمظاهرات ويصف أنظمة الحكم بالاستبداد ويهدم مبدأ طاعة ولي الأمر، ولا يستند إلى ثوابت وقواعد راسخة، فهو غير محصن عن تبرير العنف لتحقيق الأهداف السياسية، فمثل هذا الفكر هو في حد ذاته داء لا دواء.

ومن وسائل التصدي الفكري لهذا التنظيم كذلك التركيز على بعض المواطن التي هي مظنة الاختراق، مثل بعض المناهج التي تدرس في بعض الجامعات والكليات، مثل بعض كتب الثقافة الإسلامية وغيرها.

فإن كثيراً من هذه الكتب مصادرها كتب الإخوان، وبعض الكتب وإن كان لها منحى آخر سياسي أو إعلامي أو غير ذلك فقد تكون فيها ثقافة سلبية مشابهة لثقافة الإخوان في الاستعداء ضد أنظمة الحكم وشرعنة المعارضة والخروج وكسر القانون، مما يتطلب مراجعة هذه المناهج، ووضع آليات للتأكد من سلامة أي محتوى جامعي موجه للطلاب والطالبات.

وتتأكد المواجهة الفكرية لهذا التنظيم وأمثاله في هذه الفترة، مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيقات الفيديوهات القصيرة، التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في طريقة تعاطي الناس مع مواقع التواصل نشراً للمحتوى أو تلقياً له، حتى أصبحت هذه المواقع ساحات هائلة تعج بالمحتويات المرئية المتدفقة صباح مساء، بما في ذلك الثقافات السلبية والمحتويات المحرضة، وهو ما يتطلب تفعيل الثقافة الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنويع استخداماتها، لتواكب هذا التحدي، وتواجه أي فكر متطرف دخيل.