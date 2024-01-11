ليسوا ملائكة

قفز الشخص من السرير وهو في سباق مع الدقائق والثواني، فلقد تذكر موعده مع صديق مقرب، طلب منه أن يقله إلى المطار في الصباح الباكر، ارتدى ملابسه بلمح البصر، ورفض تناول الإفطار، فالطريق إلى منزل صديقه يستغرق نصف ساعة، ولم يكن أمامه متسع من الوقت.

ركب سيارته وكأنه يسابق الريح إلى أن وصل إلى منزل صديقه بعد وقت طويل، وهنا بدت علامات الغضب على وجه صديقه، وحين أوصله أخيراً إلى المطار اكتشف أنه تأخر عن موعد طائرته، ولم يتمالك الصديق نفسه، لذا أطلق الكلمات السلبية بقوله ((أنت إنسان فاشل، ولا فائدة منك))، وهنا بدأت عملية جلد الذات، فكيف له أن يتأخر على صديقه، لقد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه.

أحياناً يبالغ البعض في اعتقاده بأن مشكلته كبيرة، لذا، يبدأ بجلد الذات، ويعد جلد الذات مرضاً نفسياً، وأسبابه قد تنحصر في إخفاقات الفرد في إقامة بعض العلاقات أو الشعور بالتقصير، فيبدأ بإقناع نفسه أنه يستحق السخط وعدم الرضا، فيدخل نفسه في دوامة جلد الذات، التي تعود عليه بالسلب، لأنه يحمّل نفسه قدراً كبيراً من الغضب واللوم.

يقول روبرت ديلتز أحد مؤسسي علم البرمجة اللغوية العصبي ((يمثل الاعتقاد أكبر إطار للسلوك، وعندما يكون الاعتقاد قوياً ستكون تصرفاتنا متماشية مع هذا الاعتقاد)).

بعض المعتقدات قد تكون سلبية لتصنع بين أي شخص وتحقيق أحلامه ورغباته حائلاً قوياً بل سداً منيعاً، لذا كن متزناً، وتيقن أنك في الأخير إنسان ولست ملاكاً، والبشر غير معصومين بل يُخطئون.

لذا، بدلاً من جلد الذات على غلطة عابرة أو التباكي شفقة على النفس، حاول قدر الإمكان أن تتسامح مع الذات، وإعطاء المواقف نظرة أكثر واقعية، فالكمال حتماً غير موجود.