المؤسسة الثقافية وعلاقتها باللغة العربية

تأسست الأكاديمية الفرنسية رسمياً عام 1634، بعد أن سبقتها اجتماعات لمجموعة أدباء ومتذوقي الفنون في باريس أقيمت بأماكن مختلفة، ترأسها على مدى 4 قرون، كبار الأدباء والمفكرين والعلماء ورجال دين؛ بل إن فكرتها في الأصل تعود إلى الكاردينال (أرماند ريشيليو)، الذي حفّز الملك لويس الـ13 على إصدار أمر بإنشائها، فبعض أعضائها دائمون، لكنها تنتخب كل 3 أشهر رئيساً يرأس جلساتها، وتعدُّ من أقدم الهيئات في فرنسا.

المهمة الرئيسة للأكاديمية الفرنسية هي ((تقعيد اللغة الفرنسية وتطويرها)) وكونها الوحيدة المدافعة عن اللغة وتطويرها، فإنها تمتلك حق إصدار القاموس اللغوي، وتحديثاته، كلما اقتضى الحال.

ومهمَّة ((تقعيد اللغة وتطويرها)) هي التي ستشكل متكأً لحديثنا، الذي أخاله، رغم اقتضاب سطوره، سيقول الكثير مما لا يحتاج تفصيلاً.

ولذلك، ارتأيتُ اقتطاف فِقرات مختارة، كتبها أدباء فرنسيون، في مقامات مختلفة، علّها تروق للقارئ، وتلفت نظره لشيء ما في اللغة واستخدامها، وأناقتها، وتأثيرها النفسي، وبالتالي احترام كتّابها، تمهيداً لحديثنا المقبل حول دور المؤسسات الثقافية تجاه اللغة خاصةً.

في الهجاء: (قد ورث بالتأكيد نزعته إلى عدم الاستقرار من ذلك السلف المتشرد (..) فيضُ إحسانه يقيه من الهجاء، وشدة ظلمه تقصيه من الثناء (..) لم يكن الاختلاط المثابر للسيد بالعظام، كافياً بالطبع لارتقائه إلى مصافّهم، بل كان بحكم المقارنة، أن يزيد من تحجيمه (..) كان يمثل جرس الدار قبل اختراعه).

في الأسلوب: (ولئن حصل بعضهم على الشهرة بالكد والفلاح، فهو قد حصل عليها بالخمول، وكان الاستهتار والتخلي اللذان يستشفان في أفعاله وأقواله، يمنحانه هيئة من البساطة، ويكسبانه جاذبية جديدة، استهجن ذلك الركوع الصاغر على هذا النحو، فلم يطق أن يذوي بين الخوف والأمل، فقطّع شرايينه.. وللحديث بقية.