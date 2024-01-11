بلينكن: أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، بلينكن في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت عدداً من الدول في المنطقة لبحث الحرب في غزة. وجاءت الزيارة بعد يوم من لقاء السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العقبة، في وقتٍ تسعى واشنطن إلى خفض التصعيد في ظل التهديد بامتداد الصراع إلى لبنان والعراق والممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأضاف بلينكن من القاهرة، في ختام جولته في الشرق الأوسط، أن ((أمن إسرائيل ودمجها في المنطقة مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية))، مؤكداً أن بلاده تركز على التأكد من عدم انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن وزير الخارجية الأمريكي نوه بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص بلينكن على اطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل.

وشهد الاجتماع، عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، حيث شدد الرئيس السيسى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع، وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها، مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

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