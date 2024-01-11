«الأونروا»: إسرائيل قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء

أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت 323 نازحاً داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحاً، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووثقت ((الأونروا)) تعرض 222 مبنى تابعاً لها لاعتداءات مختلفة؛ وتسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية 132 منشأة، لافتة إلى أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضاً داخل مراكز الإيواء، التي يوجد فيها 1,4 مليون نازح فلسطيني من مناطق مختلفة في قطاع غزة. وأشارت ((الأونروا)) إلى أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مبينة أن 85 % من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم.

وأكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) عدنان أبو حسنة أن ما يحدث في غزة لا يفوق فقط إمكانات ((الأونروا))، ولكنه يفوق إمكانات دول، إذ يتم تهجير شعب بأكمله إلى مدينة رفح.

وقال أبو حسنة ((إن هناك مليوناً وتسعمائة ألف نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم حوالي مليون وأربعمائة ألف يوجدون في 155 مدرسة، ومركز إيواء تابعين للأونروا)).

وطالب المُتحدث باسم ((الأونروا)) بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية، وإدخال مزيد من الوقود وفتح الخط التجاري للأسواق في قطاع غزة.

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