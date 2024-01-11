قتيل واقتحامات وتخريب في الضفة

قتل أسير فلسطيني محرر، أمس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة ((جبع)) بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية، في تصريحات، أن الأسير المحرر قتل برصاص الجيش عقب محاصرة منزله في البلدة من قبل وحدات خاصة إسرائيلية.

واقتحمت قوات الجيش أمس مدينة قلقيلية، شمال الضفة، ومدينة أريحا شرقاً، وبلدة بيتونيا ومدينة البيرة، في رام الله.

وفي ساعات الظهر، اقتحمت مدينة جنين، ثم بلدة جبع، جنوب جنين.

كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوباً، حيث استولت على عدة مركبات، ودهمت عدداً من المنازل.

وأثناء الاقتحامات، اعتقلت القوات الإسرائيلية 28 شخصاً على الأقل من الضّفة، ما يرفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5810 أشخاص. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 527 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز