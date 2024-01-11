قتيل واقتحامات وتخريب في الضفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل أسير فلسطيني محرر، أمس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة ((جبع)) بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية، في تصريحات، أن الأسير المحرر قتل برصاص الجيش عقب محاصرة منزله في البلدة من قبل وحدات خاصة إسرائيلية.
واقتحمت قوات الجيش أمس مدينة قلقيلية، شمال الضفة، ومدينة أريحا شرقاً، وبلدة بيتونيا ومدينة البيرة، في رام الله.
وفي ساعات الظهر، اقتحمت مدينة جنين، ثم بلدة جبع، جنوب جنين.
كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوباً، حيث استولت على عدة مركبات، ودهمت عدداً من المنازل.
وأثناء الاقتحامات، اعتقلت القوات الإسرائيلية 28 شخصاً على الأقل من الضّفة، ما يرفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5810 أشخاص. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 527 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
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