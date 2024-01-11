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تحركات أمريكية لخفض التوتر على جبهة لبنان

1/11/2024 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، أمس، إنه يأمل أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و((حزب الله)) إطلاق النار منذ ثلاثة أشهر.

وقال هوكشتاين للصحافيين، بعد اجتماعه بمسؤولين لبنانيين ((آمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معاً، جميعاً على جانبي الحدود، إلى حل يسمح لكل الناس في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون، والعودة إلى مستقبل أفضل)).

من جهته، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه مبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة​، في السّراي الحكومي، على أنّ ((الأولويّة يجب أن تكون لوقف إطلاق النّار في ​غزة​، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة على ​لبنان،​ والخروقات المتكرّرة للسّيادة اللّبنانيّة))، مكرراً ((أنّنا نريد السّلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدّوليّة)).

وكرر ميقاتي قوله إن لبنان يريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية. وقالت الحكومة الإسرائيلية بشكل علني، أول من أمس، إن الوضع على طول الحدود ((يجب أن يتغير، سواء عبر حل دبلوماسي، أو عمل عسكري)).

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