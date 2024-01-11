تكثيف قصف خان يونس وجثث الضحايا تملأ الشوارع

دخلت الحرب في غزة هذا الأسبوع شهرها الرابع وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات وأطراف دولية من الأوضاع الكارثية، مع تواصل الحصار والقصف الإسرائيليين والمعارك البرية، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، فيما تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن موقفه من إعادة احتلال قطاع غزة، أو تهجير سكانه.

وأعلنت وزارة الصحة أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 23500 قتيل منذ السابع من أكتوبر، إضافة لسقوط 59604 جرحى، مضيفةً أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال. كما أعلنت مقتل 112 فلسطينياً وإصابة 194 جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

تركزت العملية العسكرية الإسرائيلية، ليل الأربعاء ونهار الخميس، في الجزء الشرقي من مدينة خان يونس، والمخيم الغربي، وفي مخيمات وسط القطاع، مع تكثيف الضربات الجوية والبرية والبحرية.

ورصدت وسائل اعلام وجود العشرات من جثث الضحايا في الشوارع والطرقات في أحياء جورة اللوت، وقيزان النجار، والمنارة، وبطن السمين، وأطراف الحي النمساوي في خان يونس، لا تستطيع الجهات المختصة الوصول إليها، بسبب كثافة القصف المدفعي واحتدام الاشتباكات.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنها تلقت عشرات البلاغات عن وجود عشرات الضحايا، غالبيتهم من عائلتي الأسطل والعبادلة في منطقة السطر الغربي وسط خان يونس.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بضربات مكثفة مخيمات ((النصيرات)) و((البريج)) و((المغازي)) ومنطقة ((المغراقة)) وسط القطاع. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا))، فقد أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وإصابة 25 آخرين بجروح.

كما أعلنت مصادر طبية مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين بجروح في استهداف دبابات إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين المتجمهرين بشارع البحر جنوب غربي غزة، بانتظار وصول شاحنة مساعدات.

وذكرت تقارير أن الفصائل الفلسطينية وجهت ضربات قوية للقوات الإسرائيلية، أهمها استهداف غرفة قيادة في خان يونس جنوبي القطاع. في غضون ذلك، أعادت القوات الإسرائيلية تموضعها من جنوب دير البلح إلى شمال خان يونس بعد معارك ضارية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 17 من ضباطه وجنوده في معارك بغزة خلال 24 ساعة، قبل أن يعلن مقتل ضابط احتياط من وحدة الإسعاف القتالية، وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة.

في الأثناء، قال بنيامين نتنياهو، إنه لا نية لدى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بشكل دائم أو تهجير سكانه المدنيين، وادعى أن إسرائيل ((تحارب حماس، لا السكان الفلسطينيين، وتفعل ذلك بالتزام كامل بالقانون الدولي)).

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