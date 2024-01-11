زيلينسكي: روسيا ستسحقنا إذا توقفنا عن القتال

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن ((أي توقف)) لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية سيساعد موسكو على إعادة التسلح و((سحقنا)). بينما تعتزم إستونيا تقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027. في وقت رفض البرلمان الأوكراني، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين والرأي العام.

ويزور زيلينسكي العاصمة تالين، المحطة الثانية ضمن جولته في دول البلطيق الداعمة بقوة لبلاده، في إطار سعيه لحشد الدعم لكييف مع اقتراب الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإستوني، آلار كاريس: ((امنحوا روسيا الاتحادية ما بين عامين إلى ثلاثة وسيسحقوننا بكل بساطة. لن نجازف.. لن يكون هناك أي توقف في القتال لصالح روسيا)). وأضاف إن ((حرباً طويلة الأمد)) لن تصب في مصلحة أوكرانيا.

فيما دعا كاريس إلى ((تزويد غير محدود لأوكرانيا بالأسلحة))، منوّهاً بأنه يتعيّن السماح لكييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية. وقال: ((علينا أن نفهم أن مهاجمة أهداف عسكرية تابعة للروس هو أمر لا مفر منه في الحرب، لعرقلة تقدّم قوات موسكو وإضعافها)).

وكشف كاريس عن اعتزام بلاده تقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مؤكداً أنه ((داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إلى أوكرانيا)). وتابع: ((يجب أن يستمر هذا الدعم. وأوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأفضل))، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ((يوكرينفورم)).

وأفاد كاريس بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه ((ليس غداً، ولكن اليوم)). واستطرد: ((يجب أن تهدف أفعالنا إلى منع أي حرب عدوانية في أوروبا في المستقبل))، مضيفاً إن ((أوكرانيا ستحظى بدعم إستونيا طالما استمرت الحرب)). ونوّه كاريس بأن إستونيا ستزود أوكرانيا، سنوياً، 0.25 % من ميزانية الدفاع في البلاد، داعياً ((الجميع إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا حتى توقف روسيا حربها)).

في الأثناء، رفض البرلمان الأوكراني، مناقشة مشروع قانون، يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين والرأي العام.

وأعرب زيلينسكي ديسمبر الماضي رغبة الجيش الأوكراني تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص للتصدي لنحو 600 ألف جندي روسي ينتشرون في البلاد.

ويشدد مشروع القانون العقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية، ويخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً. ومع أنه يقلص الخدمة الإجبارية من فترة غير محددة إلى 36 شهراً، إلا أن التغييرات أثارت انقسامات في أوكرانيا.

وقال رئيس الحزب الحاكم، ديفيد أراخميا، بعد جلسة مغلقة مع قادة عسكريين أوكرانيين، إن ((بعض البنود تنتهك مباشرة حقوق الإنسان، وبعضها الآخر لم يتم صوغه على النحو الأمثل)). وأضاف: ((نفهم طلب القيادة العسكرية ونحن مستعدون لتلبيته. لكن من غير الممكن تأييد جميع القواعد))، مؤكداً إحالة مشروع القانون على الحكومة مجدداً.

وقال النائب من حزب ((هولوس)) الليبرالي، المؤيد للاتحاد الأوروبي، ياروسلاف جيليزينكا، ((باختصار لن تكون هناك تطورات بموجب القانون المتعلق بالتعبئة. لا اليوم، ولا في الغد، ولا في المستقبل القريب)).

وأقر زيلينسكي بأن الأوكرانيين ممن هم في سن الخدمة العسكرية غادروا البلاد بطريقة غير قانونية للهروب من التجنيد. وقال: ((إذا كانوا بسن التعبئة يتعين عليهم مساعدة أوكرانيا، وأن يكونوا في أوكرانيا)).

ووفق مراقبين، تحاول كييف التي يبلغ عدد جنودها حوالي 850 ألف عسكري، تعزيز هذا العدد مع تكثيف موسكو الضغط والانتشار على الخطوط الأمامية. ولا تكشف كييف عن خسائرها، لكن بعد نحو عامين من حرب الخنادق وهجوم مضاد متعثر، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.

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