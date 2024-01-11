والي شمال دارفور: قرار البرهان بإقالتي غير دستوري

رفض والي شمال دارفور السودانية، نمر عبد الرحمن، أمس، قرار الإقالة، الذي أصدره بحقه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، واصفاً القرار بغير الدستوري. في وقت دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، عبر بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية، إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في البلاد.

ونقل موقع ((أخبار السودان)) عن عبدالرحمن، وهو قيادي أيضاً في حركة ((تحرير السودان)) المجلس الانتقالي، قوله: ((أنا غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان، لكونه فاقداً للشرعية والأهلية الدستورية، ولن أعترف بقراره)). وأوضح عبدالرحمن أنه تم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بموجب الوثيقة الدستورية، التي انقلب عليها القائد العام للجيش.

واتهم والي شمال دارفور البرهان، بأنه كان يريده ((أن يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة، والذهاب في اتجاه الفلول، وعناصر النظام البائد)). وتابع قائلاً: ((هذه ليست من مهام أي والي محترم، سأظل جندياً في خدمة شعبي في شمال دارفور، وأعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب، التي أشعلها البرهان)).

وشدد عبد الرحمن على رفضه التام ((الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف، لذلك من الطبيعي يتم إعفائي)). في وقت سابق أكدت قوات الدعم السريع في السودان ((أهمية خطوة التوقيع على الاتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في أديس أبابا، لحل الأزمة في السودان)).

ونقلت ((سبوتنيك))، عن مستشار قائد قوات الدعم السريع، محمد المختار نور، قوله: إن ((قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق، الذي رفضه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين)).

وأضاف المختار نور، إن ((المبادئ التي اتفق عليها الطرفان تعتبر خريطة طريق لمستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد وقف إطلاق نار مع القوات المسلحة))، لكنه رأى أنه ((في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل)).

دعوة روسية

في الغضون، دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، خلال استقباله سفير جمهورية السودان لدى روسيا، محمد سراج، إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في البلاد.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: ((خلال المحادثة تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان)).

حوار وطني

وأضاف البيان: ((في الوقت نفسه أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية، وإقامة حوار وطني واسع النطاق، بما يخدم ضمان وحدة السودان الصديق، وسلامته الإقليمية وسيادته)).

ويشهد السودان قتالاً ضارياً، منذ منتصف أبريل الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ونزوح وهجرة ملايين السودانيين داخلياً وخارجياً.

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