هجمات الحوثيين تقوّض فرص السلام

فيما يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبورغ، مناقشة الآلية التنفيذية لخارطة طريق السلام، التي تم التوافق بشأنها مع الأطراف اليمنية، يخشى مواطنون يمنيون، استطلعت ((البيان)) آراءهم، أن تؤدي زيادة استهداف الحوثيين للسفن الملاحية في مضيق ((باب المندب)) بالبحر الأحمر إلى إفشال الجهود الأممية المبذولة في هذا الصدد.

وبرغم الآمال العريضة التي رافقت إعلان المبعوث الأممي التوافق على خارطة طريق لسلام دائم وشامل في البلاد، إلا أن ياسين عبدالله، وهو معلم في مناطق سيطرة الحوثيين، يظهر عدم تفاؤله بنجاح الجهود الأممية، والإقليمية، في وضع خارطة طريق، وجدول زمني، لتنفيذ مضامين خارطة السلام.

ويؤكد عبدالله أن تصعيد الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن الملاحية في مضيق ((باب المندب)) بالبحر الأحمر، من شأنها ((عرقلة)) أي خطوة جادة لإحلال السلام. هذا الأمر يتفق فيه منصور محمد، وهو موظف حكومي في مناطق سيطرة الحكومة، إذ يتهم الحوثيين بعدم الجدية في تحقيق السلام. وبالعمل على إفشال أي جهد فعلي لتحقيقه، ويرى محمد أن وجود آلية تنفيذية، وجدول زمني، يمنع تلاعب الحوثيين بالاتفاق الجديد، سبباً لافتعالهم (الحوثيون) أي مواجهة حتى لا ينفذوا ما عليهم من التزامات، ويتنصلون من التزاماتهم تجاه السكان في مناطق سيطرتهم، إذ يعيش 80 % من اليمنيين هناك تحت مستوى خط الفقر.

هذه المخاوف تشاركهما فيها ثريا أ.، وهي موظفة في إحدى الشركات، إذ تقول، إنها غير متفائلة بما هو قادم، لأن الحوثيين ((غير صادقين)) في أي اتفاق معهم ((منذ بداية التمرد في محافظة صعدة، منتصف عام 2004، ولغاية اتفاق الهدنة)).

وتتساءل ثريا حول أسباب رفض الحوثيين رفع الحصار عن مدينة تعز، وكيف يمكن الوثوق بهم، والموظفون دون رواتب منذ 8 أعوام! ((بينما قادتهم، والموالون لهم، والمقاتلون، يتقاضون رواتب شهرية، وبمبالغ كبيرة)).

تلك المخاوف تزامنت مع تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات التي شنّها الحوثيون -التي زاد عددها عن العشرين هجوماً- على السفن الملاحية في مضيق ((باب المندب)) بالبحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي. وطالب مجلس الأمن الدولي، الحوثيين، الكف ((فوراً)) عن جميع الهجمات التي تعيق التجارة العالمية، وتقوّض الحقوق، والحريات الملاحية، والسلم والأمن الإقليميين.

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