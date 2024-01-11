الإعلام الجديد أنهى الشخصية التقليدية للحكومة وغيّر بنية الاتصال الحكومي

استعرضت خديجة حسين المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، خلال جلسة ((الاتصال الحكومي في عصر الإعلام الجديد))، قصصاً من تجربتها في الاتصال الحكومي، ومحطات مهمة شهدتها خلال مراحل عملها، وكانت مقدمات طبيعية لتغيير شامل في أساليب العمل، متوقفة عند خروج الاتصال التقليدي تدريجياً من المشهد، لصالح اتصال حكومي استراتيجي، بدأ يتداول مفردات جديدة، مثل ((تفاعل، ردود، دراسة نبرة تعليقات الجمهور، وقياس الرضا..))، والانتقال إلى استراتيجية كاملة لـ ((الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي)).

وقالت: ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هو الملهم الأول في الحراك الوطني والحكومي على وسائل التواصل الاجتماعي منذ افتتاح سموه حسابه الرسمي على موقع تويتر (إكس حالياً) عام 2009، والذي جمع أكثر من 27 مليون متابع، ليكون بذلك الأول عربياً والـ 11 عالمياً، ضمن قائمة أكثر القادة تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم أصبحت حسابات سموه، والحسابات الرسمية الأخرى للحكومة، مثل UAEGOV@ المصدر الأول، المباشر والمعتمد للأخبار والتطورات عن العمل الحكومي والمشاريع الكبرى في دبي والإمارات)).

وأشارت خديجة حسين إلى الأثر الكبير الذي أحدثه إطلاق منصة UAENation لتغطية الحدث الإماراتي، وإيصاله بأصوات ووجوه مواطنة إلى مجتمع الإمارات، محققة 173.2 مليون مشاهدة خلال عامين.

وأكدت المدير التنفيذي أن الإعلام الجديد أحدث تحولات فارقة في بنية الاتصال الحكومي، وغيّر مفاهيم عدة سادت لعقود طويلة، في المحتوى والأدوات وشكل الخطاب، والسرعة والتوقيت وطريقة التأثير في الفئات المستهدفة، كما فرض على الاتصال الحكومي دخول منافسة على مدار الساعة، مع عشرات المنصات الإخبارية التي يزداد عددها على طريقة المتواليات الحسابية.

وذكرت أن ((أول نهاية)) في قصة التحولات الجذرية، كانت ((الانتقال من التركيز فقط على وسائل الإعلام لنشر أخبارنا ومبادراتنا وقراراتنا وحملاتنا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة محتوانا لها أولاً، ثم لباقي المنصات)).

وأشارت خديجة حسين إلى أن ((النهاية الثانية))، كانت ((نهاية زمن التواصل في اتجاه واحد، وبدء مرحلة التقييم واتخاذ القرارات عبر الإعلام الجديد))، أما ((النهاية الثالثة)) فكانت بداية عصر الشراكة مع المواطنين والمقيمين، بالاستفادة من آرائهم ووجهات نظرهم وتجاربهم.

عفوية الأسلوب

كما توقفت عند محطة فارقة أخرى في الاتصال الحكومي، وهي على حد قولها ((نهاية زمن تركيز الحكومة على التوعية فقط، والانتقال لمشاركتها في التوعية بوسائل الترفيه))..

وأشارت إلى تطوير برامج عدة بالتعاون مع صناع محتوى إماراتيين، مثل برنامج ((قصص ملهمة))، لإبراز قصص نجاح في المجتمع في مجالات الأعمال والتطوع والعمل الإنساني، وبرنامج ((بالقانون))، الذي يقدمه محامون إماراتيون، يشرحون فيه بشكل مبسط، أهم القوانين التي تعلن عنها الحكومة، والتي تهم المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.

وتابعت: ((نجحنا في الوصول إلى 173.2 مليون مشاهدة، من خلال أكثر من 1000 فيديو، متابعة نحو 1.1 مليون متابع، أسهموا بأكثر من 10 ملايين تفاعل خلال العامين الماضيين فقط)).

مديح خاص

وفي نهاية الجلسة، خصت خديجة حسين الإعلام الجديد بمديح خاص، وقالت: ((الإعلام الجديد جعل حكومتنا تصغي على مدار الساعة.. جعلها تستقبل الأفكار عبر منصات جديدة.. وتحتفي وتفخر بالمبدعين والمنجزين على مرأى العالم.. الإعلام الجديد كان نهاية الشخصية التقليدية للحكومة.. وبداية حكومة لها صوت وقلب.. كانت عملية (أنسنة) بكل معنى الكلمة.. لا تزال أمام الاتصال الحكومي الكثير من النهايات والبدايات، لأن الإعلام الجديد لا يزال يتطور بمحتواه المبتكر، ومنصاته المتجددة، والحكومات الأكفأ ستكون تلك الأكثر مرونة، والأكثر قرباً من الناس)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز