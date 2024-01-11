مطعم «عزوتي» يلفت أنظار زوار القمة

فوجئ زوار قمة ((المليار متابع)) بوجود مطعم يسمى ((عزوتي))، يحرص على منح المحتاجين وجبات مجانية دون إهدار لكرامتهم، بخطوات بسيطة وسهلة، وهو ما لفت أنظار العديد من المشاركين.

محمود النابلسي مؤسس مطعم ((عزوتي))، الذي يحمل الجنسية الأردنية، أوضح لـ((البيان)) أن فكرة المطعم تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي ((العازم)) (الداعي)

و((المعزوم)) (المدعو) و((المتطوع))، ونجاح الفكرة يعتمد على قرار الزبون، الذي يحرص على فعل الخير، ويقوم بدفع ثمن وجبة لشخص محتاج لا يعرفه، حيث يعلق على جدار مخصص بالمطعم فاتورة الوجبة، التي دفع ثمنها، ليحصل عليها أي محتاج، ومن ثم يحصل على وجبته دون إهدار لكرامته.

ولفت إلى أن المطعم حل ضيفاً على النسخة الثانية من ((قمة المليار متابع))، بناء على دعوة من أكاديمية الإعلام، الجهة المنظمة للقمة، منذ حوالي شهرين.

وأكد أن الأكاديمية قدمت له الدعم الكبير حتى خلال تجهيز المعدات والمستلزمات، وتنفيذ تصميم المكان، لافتاً إلى أنه يعتزم افتتاح فروع له في الإمارات، ودول أخرى.

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