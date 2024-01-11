الشيوخ يحضرون أفراح المطوع وبن غباش

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس في نادي الشارقة للجولف والرماية، الدكتور سعيد عبدالله بن جمعة المطوع، بمناسبة حفل زفاف نجله ((سلطان)) إلى كريمة أحمد محمد بن غباش.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

تهنئة

وهنأ سموهم العريسين، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار.

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