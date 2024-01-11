عمار النعيمي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه في ديوان الحاكم، صباح أمس، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

خطط استراتيجية

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية للشركة وما تقدمه من خدمات مميزة للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة، وتعرف أيضاً على جهودها الرامية إلى توفيرِ خدمات ماء وكهرباء مُستدامة، بما يدعم مُتطلبات البنية التحتية لتلك القطاعات الحيوية من جهةٍ، ويسير بالتوازي مع جُهود التنمية والتطوير على مستوى إمارة عجمان من جهةٍ أخرى.

وثمن سموه جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة المواطن، ويسهم في تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتحقيق رضا المتعاملين.

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