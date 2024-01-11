Friday, 12 January 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمار النعيمي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»

1/11/2024 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه في ديوان الحاكم، صباح أمس، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

خطط استراتيجية

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية للشركة وما تقدمه من خدمات مميزة للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة، وتعرف أيضاً على جهودها الرامية إلى توفيرِ خدمات ماء وكهرباء مُستدامة، بما يدعم مُتطلبات البنية التحتية لتلك القطاعات الحيوية من جهةٍ، ويسير بالتوازي مع جُهود التنمية والتطوير على مستوى إمارة عجمان من جهةٍ أخرى.

وثمن سموه جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة المواطن، ويسهم في تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتحقيق رضا المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107711680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث