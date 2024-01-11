حاكم الشارقة يوقّع اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية

وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية، وذلك لإنشاء برنامج بكالوريوس التربية البدنية والعلوم الرياضية.

وتنص الاتفاقية، التي وقعتها عن جامعة موناش البروفيسورة سوزان أليوت نائب مدير الجامعة، على التعاون بين الجامعتين لإنشاء برنامج علمي أكاديمي لمدة أربع سنوات في التربية البدنية والعلوم الرياضية في جامعة كلباء، والمساهمة المشتركة لدعم وتطوير البنية التحتية لمرافق الكلية المتنوعة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للبرنامج التعليمي، لتخريج كوادر مؤهلة في العديد من الأقسام التي يتضمنها البرنامج المتخصص في تعزيز التميز في التعليم والممارسة المهنية في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة.

من جهة أخرى، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، التقسيمات الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير.

ويتم تقسيم منطقة بساتين الزبير إلى ((حي الدبدبة شمال)) و((حي الدبدبة جنوب))، وأضيف حي ((القطينة)) إلى ضاحية ((مهذب))، لتشمل ((ضاحية مهذب)) أحياء ((القطينة، والشنوف، وهديبة)).

كما تم دمج منطقتي ((مهذب سكني)) و((طوي مهذب))، لتصبح منطقة ((مهذب سكني))، وتتبع ضاحية مهذب، كما عُدل مسمى منطقة ((طوي مهذب زراعي)) إلى ((مهذب زراعي)).

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه دائرة حكومية في إمارة الشارقة، تسمى: ((دائرة الشارقة الرقمية))، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

وبحسب المرسوم، تحل دائرة الشارقة الرقمية محل دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ومكتب الشارقة الرقمية، وتؤول إلى الدائرة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية.

كما يُنقل موظفو دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية إلى دائرة الشارقة الرقمية، بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية، وسائر مزاياهم الوظيفية.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم، على أن يُنقل الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، إلى دار الوثائق في الإمارة، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً للدار، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.

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