خالد بن محمد يعتمد إنشاء مدينة طبية متكاملة لطب المرأة والطفل

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنشاء مدينة طبية متخصصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل، والتي ستضم مدينة الشيخ خليفة الطبية بصفتها مركزاً للتميز في طب الأطفال، ومستشفى الكورنيش الجديد المتخصص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، ومستشفى لإعادة التأهيل، ومركزاً متخصصاً في الصحة النفسية للمرأة والطفل.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي أن المدينة الطبية، التي أعدت خطتها دائرة الصحة بأبوظبي ومجموعة بيورهيلث القابضة، ستمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية المتميزة في أبوظبي، استناداً إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية.

ووجه سموه بمواصلة تطوير منشآت صحية متخصصة تلبي احتياجات أفراد المجتمع للرعاية الصحية بمعايير عالمية، ما يدعم المنظومة الصحية المتكاملة التي تسهم في تلبية تطلعات الإمارة واستراتيجياتها الطموحة.

واطلع سموه على الخدمات المقدمة والجهود المبذولة، بما في ذلك خطة مدينة الشيخ خليفة الطبية لإنشاء مركز للتميز في طب الأطفال، حيث يهدف المركز إلى تطوير وتعزيز جودة وكفاءة خدمات طب الأطفال، التي يقدمها أكثر من 200 طبيب، وفق أفضل الممارسات العالمية للمرضى من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم.. وتشمل الخدمات أكثر من 29 تخصصاً، بما في ذلك طب الأورام، وطب العيون، وطب وجراحة الأعصاب، وزراعة الكبد والكلى والأمعاء، وطب الجهاز الهضمي، وطب وجراحة القلب وغيرها.

ورافق سموه خلال زيارته للاطلاع على مشروع المدينة الطبية كل من منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث.

طاقة استيعابية

وستبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز التميز 250 سريراً؛ منها 10 أسرة لخدمات الصحة النفسية، إضافة إلى 100 سرير للرعاية الصحية طويلة المدى لطب الأطفال.. وسيعمل مركز التميز على المضي في الجهود البحثية والمبتكرة في مجال صحة الأطفال لتطوير علاجات حديثة، ما يسهم في تعزيز النتائج العلاجية للأطفال الذين يعانون من تحديات صحية معقدة.

وأَقر سموه خطة نقل منشآت مستشفى الكورنيش إلى محيط مدينة الشيخ خليفة الطبية، ما يعزز منظومة الخدمات المتكاملة التي ستقدمها المدينة الطبية، التابعة لمجموعة بيورهيلث القابضة، وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 205 أسرة، و90 سرير أطفال، و15 جناحاً للولادة، ومن المقرر تشغيله في عام 2027.

وتشمل خدمات المستشفى، التي سيقدمها أكثر من 120 طبيباً متخصصاً وأكثر من 460 متخصصاً في التمريض والقبالة، وحدات متخصصة في طب التوليد والنساء، والإخصاب وخدمات المساعدة على الإنجاب، والصحة النفسية والعامة للمرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز