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محمد الشرقي يوجه بتعزيز رياضة المغامرات

1/11/2024 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية رياضة المغامرات في دعم قطاع السياحة الداخلية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأنشطة سياحة المغامرات وتعزيز أهدافها التي تدعم محاور التنمية الشاملة بالدولة وتواكب رؤيتها في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري، فريق مركز الفجيرة للمغامرات حيث اطلع على خطط المركز ومشاريعه للعام 2024. واستعرض فريق مركز الفجيرة للمغامرات خططه الاستراتيجية، وأنشطته الداعمة لمجال سياحة المغامرات ورياضاتها المتنوعة ومشاركاته المحلية والدولية.

ووجه بمواصلة الجهود نحو تعزيز رياضة المغامرات عبر الأنشطة المجتمعية والمبادرات النوعية التي تستقطب المهتمين والرياضيين والمغامرين من مختلف دول العالم إلى إمارة الفجيرة، وتعزز مكانتها في مجال سياحة المغامرات ورياضاتها على المستوى الإقليمي والدولي.

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