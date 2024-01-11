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حمدان بن زايد يطلع على مشاريع الطاقة في الظفرة

1/11/2024 7:28:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في قصر النخيل المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة الظفرة ومن أهمها مشاريع قطاع المياه والكهرباء ونمو الطلب المتوقع عليها خلال السنوات المقبلة وجهود الدائرة في تعزيز ملف توطين القطاع ومبادرة نافس والخدمات المقدمة للمستهلكين في الإمارة وتحسين مستوى رضاهم.

كما تعرف سموه على مبادرات الدائرة فيما يخص الاستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها خلال العام الماضي وتوقعات الطلب عليها مستقبلاً وتعاونها مع شركاء القطاع والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ كافة الحلول المناسبة التي تهدف لخفض استهلاك المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود دائرة الطاقة - أبوظبي في قيادة جهود تحول قطاع الطاقة في الإمارة بما يحقق متطلبات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الإمارة وتسخيرها للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف إلى إنشاء مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح.

وثمن سموه مبادرات الدائرة في وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة وضمان أمن واستقرار واستدامة إمدادات الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامهما لكافة المستهلكين في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء.. أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي وسعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، وأحمد سليمان الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

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