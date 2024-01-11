«شوارع لندن» يبهر زوار «ميركاتو»

استضاف مركز ميركاتو، مجموعة من الإعلاميين وعائلاتهم في يوم من المرح العائلي. واستمتع الحضور بالعرض الموسيقي المميز ((شوارع لندن))، في إطار غنائي راقص، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويقدم ميركاتو وتاون سنتر جميرا عروض تسوق قيمة وخصومات، والتي تصل لغاية 75%، وفرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 25.000 درهم.

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