«شوارع لندن» يبهر زوار «ميركاتو»
التاريخ
1/11/2024 7:28:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
استضاف مركز ميركاتو، مجموعة من الإعلاميين وعائلاتهم في يوم من المرح العائلي. واستمتع الحضور بالعرض الموسيقي المميز ((شوارع لندن))، في إطار غنائي راقص، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويقدم ميركاتو وتاون سنتر جميرا عروض تسوق قيمة وخصومات، والتي تصل لغاية 75%، وفرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 25.000 درهم.
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