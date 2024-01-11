أعلنت ((أرادَ))، شركة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مبيعات ((أرماني بيتش رزيدنسز)) في نخلة جميرا.

وذلك ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو. هذا، وتتمتع ((أرماني بيتش رزيدنسز)) في نخلة جميرا بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي.

وتولى المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تصميم ((أرماني بيتش رزيدنسز)) في نخلة جميرا، حيث يمتاز أسلوبه بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي.

وقال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني: ((نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية، مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق)).

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: ((تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتمثّل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية، وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة)).

وقال تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: ((ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل)).

ومن المخطط تسليم مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بحلول نهاية عام 2026.

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