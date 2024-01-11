164.4 ألف رحلة شغلتها طيران الإمارات في 2023

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال العام الماضي أكثر من 164.4 ألف رحلة إلى نحو 150 وجهة، تشكل 20 % من إجمالي عدد الرحلات التي شغلتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي وصل إلى 819.15 ألف رحلة.

وحلت شركة ((طيران الإمارات)) ضمن قائمة أكثر 10 شركات طيران التزاماً بمواعيد الرحلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة ((سيريوم)) المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وواصلت ((طيران الإمارات)) تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت تشغيل ((إيرباص A380)) إلى العديد من الوجهات حول العالم، وقامت بتدشين وجهات جديدة، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد رحلاتها.

وعلى الرغم من أن استراتيجية طيران الإمارات كانت تركّز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك تساعد على توسيع تواجدها عالمياً.

وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة. وتواصل طيران الإمارات العمل على تطوير استراتيجيتها للشراكة من خلال توسيع العديد من شراكات الإنترلاين لتصبح اتفاقيات رمز مشترك كاملة، وتعزيز اتفاقيات الرمز المشترك القائمة لإضافة المزيد إلى شبكة خطوطها الرائدة على مستوى الصناعة العالمية.

وبحلول 30 سبتمبر 2023، كانت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و104 طائرات إيرباص A380.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، أعادت طيران الإمارات إلى الخدمة 10 طائرات A380 بعد تجهيزها بتصاميم داخلية جديدة بالكامل وأحدث المنتجات الجوية بموجب برنامجها التحديثي، بما في ذلك مقصورة ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

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