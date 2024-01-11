92 % نمو استثمارات «فينتك» في الإمارات 2023

حققت الإمارات نجاحاً عالمياً كبيراً في جذب الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية ((فينتك))، حيث قفزت الاستثمارات بنسبة قدرها 92 في المئة، مقارنة بعام 2022، لتأتي الإمارات إجمالاً في المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في هذا القطاع.

وشهدت صناعة التكنولوجيا المالية صعوبات جمة في عام 2023، مع انخفاض إجمالي الاستثمار بما يقارب النصف حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي إلى تشدد المستثمرين، وفقاً لأرقام الاستثمار العالمية التي نشرتها حصرياً شبكة ((سي إن بي سي)) أمس.

رغم ذلك، كان هناك دولة واحدة ذات أداء متميز في قائمة ((إنوفيت فاينانس)) عندما يتعلق الأمر بالتمويل، وهي الإمارات حسب ما ذكرت شبكة ((سي إن بي سي)) و((إنوفيت فاينانس)).

ووفقاً للبيانات، شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً في إجمالي الاستثمار بنسبة 92% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، ومع توسع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من الأدوات في المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها دولة الإمارات إلى قمة قائمة أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية جيدة التمويل في عام 2023، وفقاً لشركة ((إنوفيت فاينانس)). وأشارت المجموعة إلى أن عدد دول آسيا والشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى في العام الماضي كان أكبر من عدد الدول الأوروبية، حيث تراجعت بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى إلى أسفل الجدول، مثل فرنسا وألمانيا.

وكشفت البيانات الصادرة عن ((إنوفيت فاينانس)) (Innovate Finance)، وهي هيئة صناعة التكنولوجيا المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية تراجع العام الماضي بمقدار 51.2 مليار دولار، بانخفاض 48% عن عام 2022 عندما بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع 99 مليار دولار.

كما انخفض إجمالي عدد صفقات جمع الأموال في مجال التكنولوجيا المالية بشكل كبير، إلى 3973 في عام 2023 من 6397 في عام 2022 - بانخفاض قدره 61%.

وأشارت ((إنوفيتيف فاينانس)) أيضاً إلى أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكبر مركز للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل لصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد 5.1 مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 63% من 13.9 مليار دولار في عام 2022. وتلقت المملكة المتحدة استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية أكبر من الدول الأوروبية الـ 28 التالية مجتمعة.

وحققت شركات التكنولوجيا المالية في لندن 4.5 مليارات دولار العام الماضي، مع استمرار المدينة في الهيمنة عندما يتعلق الأمر بتمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا على نطاق أوسع. ومع ذلك، شهدت عاصمة المملكة المتحدة انخفاضاً إجمالياً في التمويل أيضاً، بانخفاض قدره 56% عن عام 2022.

في الوقت نفسه، حصلت شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة على 59 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليون دولار سنوياً، وفقاً لشركة Innovate Finance، وهو ما يمثل 10.5% من إجمالي المملكة المتحدة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه ((خطوة إلى الأمام)) للنساء المؤسسات والقادة. وقال هيرت لشبكة ((سي إن بي سي)) ((أعتقد، في نهاية المطاف، أن المملكة المتحدة لا تزال رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية)). إنه الزعيم الأوروبي.

ولم يكن من المستغرب أن تكون الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية بـ24 مليار دولار، رغم تراجع مستويات التمويل عن عام 2022 حيث جمعت شركات التكنولوجيا المالية تمويلات أقل بنسبة 44 % في عام 2023 عما كانت عليه قبل عام.

وجاءت الهند في المركز الثالث بعد المملكة المتحدة، حيث شهدت البلاد استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة 2.5 مليار دولار العام الماضي، بينما احتلت سنغافورة المركز الرابع بتمويل قدره 2.2 مليار دولار، واحتلت الصين المركز الخامس بتمويل قدره 1.8 مليار دولار.

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