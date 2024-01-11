92 % قفزة استثمارات «فينتك» في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً والسادسة عالمياً خلال 2023 في جذب الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية ((فينتك)).
وقفزت تدفقات الاستثمارات 92 % في قطاع ((فينتك)) العام الماضي مقارنة بالعام 2022، على الرغم من الصعوبات التي شهدتها صناعة التكنولوجيا المالية عالمياً بضغط ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.
وبحسب شبكة ((سي إن بي سي)) و((إنوفيت فاينانس)) كانت هناك دولة واحدة ذات أداء متميز في قائمة ((إنوفيت فاينانس)) عندما يتعلق الأمر بالتمويل، وهي الإمارات وسجلت الدولة ارتفاعاً 92 % في تدفقات الاستثمار في التكنولوجيا المالية 2023.
وجاء نمو تدفقات الاستثمارات التكنولوجية بدعم اللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، وتوسع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من الأدوات في المنطقة. وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها دولة الإمارات إلى قمة قائمة أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية جيدة التمويل في 2023، وفقاً لشركة ((إنوفيت فاينانس)).
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