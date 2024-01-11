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92 % قفزة استثمارات «فينتك» في الإمارات

1/11/2024 7:28:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة إقليمياً والسادسة عالمياً خلال 2023 في جذب الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية ((فينتك)).

وقفزت تدفقات الاستثمارات 92 % في قطاع ((فينتك)) العام الماضي مقارنة بالعام 2022، على الرغم من الصعوبات التي شهدتها صناعة التكنولوجيا المالية عالمياً بضغط ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي.

وبحسب شبكة ((سي إن بي سي)) و((إنوفيت فاينانس)) كانت هناك دولة واحدة ذات أداء متميز في قائمة ((إنوفيت فاينانس)) عندما يتعلق الأمر بالتمويل، وهي الإمارات وسجلت الدولة ارتفاعاً 92 % في تدفقات الاستثمار في التكنولوجيا المالية 2023.

وجاء نمو تدفقات الاستثمارات التكنولوجية بدعم اللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، وتوسع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من الأدوات في المنطقة. وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها دولة الإمارات إلى قمة قائمة أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية جيدة التمويل في 2023، وفقاً لشركة ((إنوفيت فاينانس)).

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