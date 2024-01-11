2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.2 مليار درهم عبر 427 مبايعة بقيمة 1.47 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 282.31 مليون درهم و392 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.19 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39.18 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 36.22 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27.21 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 7 مبايعات بقيمة 6.85 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 16.29 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.77 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في الوصل كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في الحبية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في الوصل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 38 مبايعة بقيمة 62.66 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 86.15 مليون درهم .

وسجلت الرهونات 204.59 ملايين درهم منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 90.45 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 114.14 مليون درهم، أهمها في سيح شعيب 4 بقيمة 31.3 مليون درهم .

وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 596.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 400 مليون درهم.

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