مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4100 نقطة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.694 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.993 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و701.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 2.7 مليار درهم موزعة بواقع 2.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 786.2 مليون سهم عبر تنفيذ 26.5 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4100 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية اللذان ارتفعا 0.79% و0.75%، وأغلق مؤشر السوق عند 4117.98 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.29%.

وقفز سهم ((بي أتش أم كابيتال)) بالحد الأقصى عند 3.54 دراهم، ليقود ارتفاعات 19 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم ((تكافل الإمارات)) 7.4%، و((اكتتاب القابضة)) 5.8%، و((إمباور)) 5.3%.

وتصدر سهم ((إعمار العقارية)) تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 72.6 مليون درهم، بنسبة 22.35% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 324.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.65 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 105.46 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 102.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.49% إلى مستوى 9844.7 نقطة، ليربح السوق نحو 17 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي المدرجة من 2.976 تريليون درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 2.993 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وشهد السوق ارتفاع أسهم ((جلفار)) 6.75%، و((أدنوك للغاز)) 4.8%، و((رأس الخيمة العقارية)) 4.6%، و((أم القيوين للاستثمارات العامة)) 4.55%، و((أبوظبي الأول)) 2.5%، و((كيو القابضة)) 2.4%.

وحصد سهم ((كيو القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 369.9 مليون درهم، تلاه ((العالمية القابضة)) بسيولة 216.7 مليون درهم، ثم ((أدنوك للتوزيع)) جاذباً 211.5 مليون درهم.







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