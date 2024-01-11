أحمد بن سعيد: جهود استثنائية لدبي بمجال السياحة المُيسرة

انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز – الخليج التجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((دولة الإمارات رائدة في هذا المجال، ويحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة. وهي تسير على الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية، لضمان توفير سياحة ميسرة لأكثر من مليار شخص حول العالم)).

وأضاف سموه: ((تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والتعرف إلى أفضل الممارسات، وتعريف العالم بجهودها الاستثنائية لدعم هذه الشريحة الكبيرة من السياح المحليين والعالميين)).

وناقش المشاركون سبل تحويل المدن لتكون أكثر شمولية وإدماجاً لأصحاب الهمم، تحت شعار (لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم)، وكيفية تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خاصة في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

وبالشراكة مع هيئة الطيران المدني الإيطالية، و((دناتا))، ومطار إسطنبول، والخطوط الجوية البريطانية، يستضيف اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ورشة عمل حول المساعدة في التنقل.

وقالت ليندا ريستانيو مساعدة مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي للشؤون الخارجية: ((رغم أن صناعة الطيران أحرزت تقدماً في تعزيز تجربة السفر لأصحاب الهمم، إلا أن مهمة توفير السفر الجوي الميسر بالكامل، لا تزال معقدة، بسبب اختلاف الاحتياجات، واللوائح عبر المناطق المختلفة.

ومع طلب المزيد من المسافرين والسياح مساعدة خاصة، يجب على صناعة الطيران إيجاد طرق لتلبية احتياجاتهم. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على المساعدة الخاصة بسبب شيخوخة السكان في العديد من الأسواق.

وناقشت جلسات المؤتمر التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليار نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يعيش 50 مليوناً منهم في منطقة الشرق الأوسط، ويتنقلون كمقيمين أو زوار أو سياح حول مدن العالم، فيما يتيح هذا السوق مبلغ 142 مليار يورو (571.5 مليار درهم) من الفرص الكامنة لقطاع السياحة والسفر العالمي سنوياً.

فرص وتحديات

وأكد الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، خلال مشاركته بكلمته عبر الفيديو، أن قطاع السياحة الميسرة، تمكن القطاع السياحي من توسيع حجم عملائه من 80 % إلى 100 % من العملاء المحتملين، من خلال توفير المرافق والبنى التحتية القادرة على تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف شرائحهم.

مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فروقات كبيرة بين الدول في تبنّي رؤية مستدامة لهذا القطاع، الذي يسجل نمواً كبيراً. وقال: ((يشكل المسافرون من ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة، على عكس الاعتقاد السائد، إذ يقدر عددهم بحوالي 1.3 مليار نسمة من إجمالي سكان العالم، إلى جانب كبار السن، الذين يقدر عددهم بحوالي 800 مليون نسمة ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً)).

مبادرات

وأكد ماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في المجلس التنفيذي بدبي، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن التقنية أصبحت أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الاحتياجات الخاصة أكثر من أي وقت مضى، في جعل حياتهم وتنقلهم أكثر سهولة.

وتوجه العصيمي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على اهتمامه الموصول بقضايا أصحاب الهمم، وحرصه الشخصي على تقديم كل الدعم بكافة السبل والمبادرات الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي خلال السنوات القليلة المقبلة، صديقة للجميع، بمن فيهم أصحاب الهمم.

ودعا إلى ضرورة توفير المعلومات الخاصة بسفر أصحاب الهمم عبر المنصات الرقمية، ثم في المطارات التي يجب أن توفر خدمات لكبار السن وأصحاب الهمم، ثم خطوط الطيران التي يجب أن تقدم معلومات واضحة لمتطلبات السفر لهم، كمعداتهم الإلكترونية التي عادة ما يمنع صعودها على متنها، وصولاً إلى تجربة التسوق في السوق الحرة، ثم هناك تجربة الوصول إلى داخل الطائرة، والتحديات التي تواجه المسافر من أصحاب الهمم على متنها.

وحتى عند الهبوط والوصول إلى المطار والمسوحات الأمنية المعقدة التي كانت تشكل إزعاجاً للمسافر، كالنزول عن الكرسي المتحرك وخلع الأحذية وغيرها. وفي مرحلة الوصول إلى الفندق، يعاني الفرد من تجهيزات الغرف، التي تؤكد أنها صديقة لأصحاب الهمم نظرياً.

وأشار إلى أن 15 % من إجمالي عدد السكان عالمياً هم من أصحاب الهمم، وأن 150 مليار يورو سنوياً، هي قيمة السياحة الميسرة العالمية.

تكريم المشاركين

وقام جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بتكريم الرعاة والداعمين والشركاء الاستراتيجيين والمتحدثين.

وأكدت المهندسة ميرة العامري رئيس قسم الأبحاث وأنظمة البناء في بلدية دبي، أن دبي أعلنت في أكتوبر 2020 عن كود البناء المعتمد لديها، لوضع معايير البناء المستدام والتصميم المبتكر، حيث أصدرت بلدية دبي النسخة الأولى منه في يناير 2022.

وقالت: إن دبي بدأت منذ 2013، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على هذا الجانب، وصولاً إلى 2017، بإطلاق كود دبي للبيئة المؤهلة، لافتة أن هناك 116 بناية صديقة لأصحاب الهمم في دبي.

142 مليار يورو حجم الفرص الضائعة على قطاع السياحة والسفر العالمي سنوياً

50 مليون شخص من أصحاب الهمم بالمنطقة يتوقون لزيارة الوجهات السياحية الصديقة

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