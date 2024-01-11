بيع 14 ألف وحدة سكنية فاخرة تزيد أسعارها على 5 ملايين درهم في دبي 2023

سجلت العقارات الفاخرة في دبي مبيعات قياسية خلال 2023 مع بيع 14 ألف وحدة من شقق وفلل تقدر قيمة الواحدة منها بين 5 و10 ملايين درهم.

وبحسب شركة العقارات العالمية ((سي بي آر إي))، ارتفعت مبيعات الوحدات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم 54.5 % إلى 10,296 وحدة خلال 2023.

بينما قفزت مبيعات الوحدات التي تجاوز 10 ملايين درهم 68.4% إلى 3,806 وحدات مقارنة بـ2022.

وشكلت مبيعات الوحدات على الخريطة المحرك الرئيس لنشاط البيع في الوحدات السكنية الفارهة واستحوذت الوحدات فوق 5 ملايين درهم على 67.2 % من إجمالي المعاملات، فيما بلغت حصة الوحدات أكثر من 10 ملايين درهم نحو 70.8 %.

وسجلت نخلة جميرا في 2023 أكبر حجم من المعاملات في كل من قطاعات السوق الرئيسية والفاخرة، حيث وصل إجمالي إجمالي عدد الوحدات المباعة بأكثر من 5 ملايين درهم إلى نحو 963 وحدة وإجمالي عدد الوحدات المباعة بأكثر من 10 ملايين درهم إلى 593 وحدة خلال الفترة نفسها.

واعتباراً من الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط الأسعار داخل القطاع الرئيسي من السوق 4,604 دراهم للقدم المربعة، بزيادة 22.5% عن العام السابق.

وجاء هذا النمو من خلال الزيادة الكبيرة في الأسعار في مناطق مثل جزيرة خليج الجميرا. وفي 2024 رجحت ((سي بي آر إي)) أن يظل نمو الأسعار في قطاعات السوق الرئيسية والفاخرة قوياً نسبياً. (دبي -

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز