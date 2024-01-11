برشلونة يجتاز أوساسونا بثنائية ويواجه الريال في نهائي السوبر الإسباني



ضرب برشلونة موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد فوزه على أوساسونا 2 / صفر، "الخميس"، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم "الأحد" المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه "الأربعاء" على أتليتكو مدريد 5 /3 بعد شوطين إضافيين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أول بارك" وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 59، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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