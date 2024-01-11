غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب غزة وبلينكن لا يرى تصعيدا إقليميا

واصلت إسرائيل "الخميس" القصف العنيف على جنوب قطاع غزة، بينما خلُصَ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام جولة في المنطقة إلى أن مختلف الأطراف غير راغبين بتوسيع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إلى نزاع إقليمي.

في لاهاي، بدأت محكمة العدل الدولية النظر في شكوى رفعتها جنوب إفريقيا تتعلق بارتكاب إسرائيل "أعمال إبادة" في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، وهو ما ترفضه الدولة العبرية.

واختتم بلينكن في مصر جولة شملت دولا عدة في المنطقة أبرزها إسرائيل والسعودية وتركيا وقطر إضافة إلى مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، وكان من أهدافها المعلنة الحضّ على تفادي اتساع نطاق النزاع.

وقال بلينكن بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لا أعتقد أن النزاع يتصاعد... إسرائيل لا تريد ذلك. لبنان لا يريد ذلك. ولا أعتقد أن حزب الله حتى يريد ذلك".

وأثارت حرب غزة مخاوف من تحوّلها نزاعا إقليميا، خصوصا في ظل تبادل قصف يومي عبر الحدود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، إضافة إلى هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، وهجمات ضد قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

وحضّ المبعوث الأمريكي أموس هوكستين من بيروت على "إيجاد حل دبلوماسي" ينهي التصعيد الحدودي. وقال "علينا أن نجد حلاً دبلوماسياً يتيح للمواطنين اللبنانيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان" ويمكّن الاسرائيليين "من العودة إلى منازلهم" في الشمال.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد "عشر عمليات إطلاق من لبنان"، مشيراً إلى أنه استهدف بدوره مواقع عسكرية و"بنية تحتية" في الجنوب اللبناني.

وبدأت "الخميس" جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. واتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب "أعمال إبادة"، فيما وصفته إسرائيل بأنه "تشهير دامٍ".

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى المحكمة، حضت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في القطاع.

واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.



وقال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته

أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقادا شديدا إلى جنوب إفريقيا، مؤكدا أن الدولة العبرية "هي التي تحارب الإبادة الجماعية".

وكانت الخارجية الإسرائيلية اعتبرت أن جنوب إفريقيا هي "الذراع القانونية لمنظمة حماس "، بينما رأى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه "ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان" بريتوريا.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جدًا في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين".









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