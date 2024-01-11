البيت الأبيض: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لصحفيين اليوم "الخميس" إن غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي وسط وجود صراعات من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
وقال كيربي إن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة غير كافية. وأضاف "هناك الكثير من الجوع في غزة".
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