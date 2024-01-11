البيت الأبيض: غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي



قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لصحفيين اليوم "الخميس" إن غزة تواجه مشكلات حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي وسط وجود صراعات من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال كيربي إن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة غير كافية. وأضاف "هناك الكثير من الجوع في غزة".





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