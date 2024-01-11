رئيس هيئة قناة السويس: الإيرادات هبطت 40% على أساس سنوي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "لخميس" إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

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