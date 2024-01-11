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بدء العملية العسكرية الأمريكية البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن

1/11/2024 7:28:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

و استهدفت الغارات عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على صنعاء.

قال أربعة مسؤولين أمريكيين " الخميس" إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي.

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