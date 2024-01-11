رئيس روسيا يمنح سفير البحرين في موسكو ((وسام الصداقة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مرسومًا رئاسيًا يقضي بمنح أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية «وسام الصداقة»، الذي يعد من أرفع الأوسمة التي يمنحها فخامة الرئيس الروسي للمسؤولين والدبلوماسيين من الدول الأخرى.
وبهذه المناسبة أكد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية أنّ علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة تشهد تطورًا في شتّى الأصعدة، في ظلّ ما تحظى به هذه العلاقات من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار السفير إلى أن هذا الوسام هو تقدير للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهد لإعلاء اسم الوطن، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خدمةً للمصالح المُتبادلة وفي إطار الارتقاء بأهداف الدبلوماسية البحرينية نحو آفاق أرحب.
وقد تم منح السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي هذا الوسام بموجب المرسوم الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين، لمساهمته الكبيرة والمتميزة في تطوير التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات.
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