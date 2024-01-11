رئيس روسيا يمنح سفير البحرين في موسكو ((وسام الصداقة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬أنّ‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬الأصعدة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوسام‭ ‬هو‭ ‬تقدير‭ ‬للمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لإعلاء‭ ‬اسم‭ ‬الوطن،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المُتبادلة‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأهداف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬السفير‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي‭ ‬هذا‭ ‬الوسام‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للكرملين،‭ ‬لمساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وروسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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