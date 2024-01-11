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تدريب الجامعيين البحرينيين بالشركات أمام مجلس الشورى الأحد

1/11/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تناقش‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬للجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬وذلك‭ ‬بإفساح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الجدد‭ ‬لبداية‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية‭ ‬مبكرًا‭ ‬لتلقي‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬50‭ ‬عاملًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وأوضح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬أنه‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬برنامج‭ (‬فرص‭) ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬العملية‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهور‭ ‬وسنة،‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬مكافأة‭ ‬شهرية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬تقدر‭ ‬بـ200‭ ‬دينار‭ ‬شهريًا،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تستهدف‭ ‬كذلك‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إقبالًا‭ ‬شديدًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بجواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬المكتسبة،‭ ‬وتوفير‭ ‬نوعية‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬التطبيقية‭ ‬والمتقدمة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬راعى‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬تقليل‭ ‬كلفة‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتصار‭ ‬مدة‭ ‬الإلزام‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وعلى‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يقتضيه‭ ‬قرار‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والذي‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مناسبة‭ ‬تلائم‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬المكتسبة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬سعيًا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬البطالة،‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬للرخاء‭ ‬الاقتصادي‭.‬

كلمات دالة

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