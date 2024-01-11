شؤون الجنسية والجوازات: رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني لأول مرة 6 دنانير للفئة العمرية 60 سنة فما فوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أرسلت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ردا على مقال الأستاذ محميد المحميد في «أخبار الخليج».. جاء فيه: السيد أنور عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج».. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
طالعنا باهتمام ما جاء في مقال الأستاذ محميد المحميد، تحت عنوان «للعلم فقط»، المنشور بصحيفتكم الموقرة بتاريخ 8 يناير 2024 ويتضمن المطالبة بتخفيض رسوم الإصدار والتجديد لجواز السفر الالكتروني للمتقاعدين وكبار السن.
وفي هذا الصدد فإن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تود توضيح ما يلي:
. بحسب ما هو معمول به قانونا، تبلغ رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني لأول مرة 6 دنانير للفئة العمرية 60 سنة فما فوق.
. تبلغ رسوم استبدال جواز السفر العادي 7.5 دنانير للفئة العمرية 60 سنة، فما فوق.
. تعمل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين مع مراعاة أن تكون رسوم الخدمات في متناول كافة فئات المجتمع، وخاصة كبار السن.
هذا ما لزم الإشارة إليه، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
كلمات دالة
MENAFN11012024000055011008ID1107711648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.