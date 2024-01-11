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شؤون الجنسية والجوازات: رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني لأول مرة 6 دنانير للفئة العمرية 60 سنة فما فوق

1/11/2024 7:24:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أرسلت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭.. ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭.. ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬

طالعنا‭ ‬باهتمام‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬محميد‭ ‬المحميد،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬للعلم‭ ‬فقط‮»‬،‭ ‬المنشور‭ ‬بصحيفتكم‭ ‬الموقرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬ويتضمن‭ ‬المطالبة‭ ‬بتخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬الإصدار‭ ‬والتجديد‭ ‬لجواز‭ ‬السفر‭ ‬الالكتروني‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬فإن‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬تود‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬

. ‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬قانونا،‭ ‬تبلغ‭ ‬رسوم‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق‭.‬

. ‭ ‬تبلغ‭ ‬رسوم‭ ‬استبدال‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬العادي‭ ‬7‭.‬5‭ ‬دنانير‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬60‭ ‬سنة،‭ ‬فما‭ ‬فوق‭.‬

. ‭ ‬تعمل‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وخاصة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬لزم‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه،‭ ‬وتقبلوا‭ ‬فائق‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير‭. ‬

كلمات دالة

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