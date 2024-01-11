رئيس جامعة الخليج العربي يتفقد سير امتحانات طلبة السنة التحضيرية والسنة الأولى بكلية الطب والعلوم الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطمأن‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بضوابط‭ ‬أداء‭ ‬الامتحانات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬لأدائها‭ ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬المجهزة،‭ ‬وسير‭ ‬الامتحانات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬معوقات‭ ‬أو‭ ‬عراقيل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬توافر‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والرعاية‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتوافر‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمتابعة‭ ‬سير‭ ‬الامتحانات،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬لدخول‭ ‬الامتحانات‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬غرس‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬دورهم‭ ‬كونهم‭ ‬سفراء‭ ‬لـ‭ ‬6‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬اصطفت‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬لدراسة‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مثمناً‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬الامتحانات‭ ‬بانسيابية‭ ‬وسلاسة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالانضباط‭ ‬والجدية‭ ‬التي‭ ‬يتصف‭ ‬بها‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬سمعة‭ ‬علمية‭ ‬وأكاديمية‭ ‬ذات‭ ‬ثقة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج؛‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬أكاديمية‭ ‬تتسم‭ ‬بالجودة‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬إذ‭ ‬تعتمد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬نهجاً‭ ‬مبتكراً‭ ‬وتعليماً‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المعضلات‭ ‬الطبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬والبحثية،‭ ‬ورسخ‭ ‬فيهم‭ ‬النظرة‭ ‬الشاملة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬الذاتية‭ ‬للمشكلات‭ ‬الطبية‭ ‬والاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬لدراسة‭ ‬الحالات‭ ‬المشابهة‭ ‬والخروج‭ ‬بالتشخيص‭ ‬الدقيق‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السمعة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الإيجابية‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بالجامعة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التحاق‭ ‬أبنائهم‭ ‬بكلية‭ ‬الطب،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬بوضوح‭ ‬خلال‭ ‬لقائنا‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬التي‭ ‬جمعتنا‭ ‬بهم‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬خطت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خطى‭ ‬حثيثة‭ ‬وثابتة‭ ‬لتجويد‭ ‬تعليمها‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق‭ ‬الابتكارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬التخصصات‭ ‬الحديثة‭ ‬والفريدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬سوق‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬معزياً‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬بناها‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬جماعي‭ ‬لترسيخ‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كمؤسسة‭ ‬أكاديمية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إمكانات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬مرسخة‭ ‬لتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبة‭ ‬للامتحانات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬التفقدية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬والاطمئنان‭ ‬على‭ ‬انتظام‭ ‬سير‭ ‬الامتحانات‭ ‬وتفقَّد‭ ‬القاعات‭ ‬ولجان‭ ‬المتابعة،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬الملاحظات،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬أدوا‭ ‬الامتحانات‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬238،‭ ‬منهم‭ ‬154‭ ‬طالبة‭ ‬و84‭ ‬طالبا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬47،‭ ‬منهم‭ ‬34‭ ‬طالبة‭ ‬و13‭ ‬طالبا‭.‬

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