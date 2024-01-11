رئيس جامعة الخليج العربي يتفقد سير امتحانات طلبة السنة التحضيرية والسنة الأولى بكلية الطب والعلوم الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقَّد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد سير امتحانات طلبة السنة التحضيرية والسنة الأولى من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدارسين بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي للعام الأكاديمي 2023 ـ 2024، وذلك بهدف ضمان أداء الامتحانات بيسر وسلاسة وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.
واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة بيئة مواتية لأدائها في القاعات المجهزة، وسير الامتحانات من دون أية معوقات أو عراقيل، مؤكداً حرص الجامعة على توافر كل سبل الراحة والرعاية وكذلك توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلبة، وتوافر كل الترتيبات اللازمة لمتابعة سير الامتحانات، مشيداً بحرص كلية الطب والعلوم الطبية على تهيئة الطلبة لدخول الامتحانات بمعنويات عالية، وذلك عبر غرس الوعي بأهمية دورهم كونهم سفراء لـ 6 دول خليجية اصطفت النخبة من أبنائها لدراسة الطب بجامعة الخليج العربي، مثمناً توفير جميع الخدمات لضمان سير الامتحانات بانسيابية وسلاسة، مشيداً بالانضباط والجدية التي يتصف بها طلبة الجامعة.
وأوضح الدكتور آل فهيد أن جامعة الخليج العربي التي اكتسبت على مدى أكثر من 40 عاماً سمعة علمية وأكاديمية ذات ثقة عالية في دول الخليج؛ لما تتميز به من معايير أكاديمية تتسم بالجودة والتطوير المستمر، إذ تعتمد كلية الطب نهجاً مبتكراً وتعليماً قائماً على حل المعضلات الطبية، وهو ما أسهم في صقل مهارات الطلبة الإكلينيكية والبحثية، ورسخ فيهم النظرة الشاملة للتعامل مع الحالات الطبية من خلال الدراسة الذاتية للمشكلات الطبية والاستعانة بالمصادر المحلية والعالمية لدراسة الحالات المشابهة والخروج بالتشخيص الدقيق.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه السمعة الأكاديمية الإيجابية انعكست على ثقة أولياء الأمور في دول الخليج بالجامعة وحرصهم على التحاق أبنائهم بكلية الطب، حيث قال: «هذا ما لمسناه بوضوح خلال لقائنا مع الطلبة وأولياء أمورهم في مختلف المناسبات التي جمعتنا بهم»، وأضاف: «خطت جامعة الخليج العربي خطى حثيثة وثابتة لتجويد تعليمها بشتى الطرق الابتكارية من خلال طرح التخصصات الحديثة والفريدة التي يحتاجها سوق الخليج»، معزياً ذلك إلى تطور الرؤية الاستراتيجية التي بناها فريق عمل جماعي لترسيخ جامعة الخليج العربي كمؤسسة أكاديمية قائمة على الابتكار، مؤكداً أن كل إمكانات الجامعة الأكاديمية والإدارية مرسخة لتسهيل تقديم الطلبة للامتحانات في مختلف المراحل الدراسية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور آل فهيد أن هذه الجولة التفقدية تهدف إلى الوقوف والاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتفقَّد القاعات ولجان المتابعة، والاستماع إلى أهم الملاحظات، متمنياً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية في كلية الطب والعلوم الطبية لتحقيق تطلعاتهم في التميز الأكاديمي والمهني.
يشار إلى أن عدد الطلبة الذين أدوا الامتحانات في السنة الأولى بكلية الطب والعلوم الطبية بلغ عددهم 238، منهم 154 طالبة و84 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة في السنة التحضيرية 47، منهم 34 طالبة و13 طالبا.
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