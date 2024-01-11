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حزب الله يعلن مقتل مسعفَين من هيئة صحية تابعة له في قصف إسرائيلي

1/11/2024 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مقتل‭ ‬مسعفين‭ ‬إثنين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬مركزاً‭ ‬للهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وسط‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ (...) ‬مركزاً‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حانين‭ ‬ما‭ ‬أدىّ‭ ‬إلى‭ ‬ارتقاء‭ ‬شهيدين‭ ‬وسقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬كانوا‭ ‬متواجدين‭ ‬في‭ ‬المركز‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬وإغاثتهم‭ ‬وإسعاف‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬بلدنا‭ ‬وشعبنا‮»‬‭. ‬ونعت‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬وإسعاف‭ ‬ودفاع‭ ‬مدني،‭ ‬المسعفين‭ ‬اللذين‭ ‬قتلا‭ ‬‮«‬على‭ ‬طريق‭ ‬القدس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لنعي‭ ‬عناصر‭ ‬يقتلون‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬شنّ‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬هجمات‭ ‬عدة‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حدودية،‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الصواريخ‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬التطوعي‭... ‬واستشهاد‭ ‬المسعفين‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬جهوزيته‭ ‬‮«‬للرد‭ ‬الفوري‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬يطال‭ ‬المدنيين‮»‬‭.

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬عشر‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬من‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دوي‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كريات‭ ‬شمونة‭ ‬وجوارها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬بدوره‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬و«بنية‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ومناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.
‬ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مركز‭ ‬الهيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬أيضاً‭ ‬سيارة‭ ‬اسعاف‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يطال‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬إذ‭ ‬أصيب‭ ‬أربعة‭ ‬مسعفين‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬سيارتي‭ ‬اسعاف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تشهد‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تبادلاً‭ ‬يومياً‭ ‬للقصف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬أموس‭ ‬هوكشتاين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬تهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬يتبادل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬وقال‭ ‬هوكشتاين‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬بمسؤولين‭ ‬لبنانيين‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬للتوصل‭ ‬معا،‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود،‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬يسمح‭ ‬لكل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬بالعيش‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬مضمون‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

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