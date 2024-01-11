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البحرية الإيرانية تعلن أنها صادرت ناقلة نفط أمريكية في بحر عُمان

1/11/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬صادرت‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬عُمان‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬قضائي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مصادرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الناقلة‭ ‬ذاتها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬لجيش‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أوقفت‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬بحر‭ ‬عمان‭ ‬بأمر‭ ‬قضائي‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬وكالتي‭ ‬أمن‭ ‬بحري‭ ‬بريطانيتين‭ ‬أن‭ ‬مسلّحين‭ ‬صعدوا‭ ‬إلى‭ ‬متن‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬عُمان‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬الاتصال‭ ‬بها‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إمباير‭ ‬نافيجايشن‮»‬‭ ‬اليونانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬ناقلة‭ ‬النفط‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬و‮«‬تحمل‭ ‬طاقماً‭ ‬مكوناً‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬فلبينياً‭ ‬ويوناني‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حملت‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬145‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬آليا‭ (‬تركيا‭) ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬السويس‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أمبري‮»‬‭ ‬لأمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭: ‬‮«‬صعد‭ ‬على‭ ‬ناقلة‭ ‬سانت‭ ‬نيكولاس‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬جزر‭ ‬مارشال‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬مسلحين‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬ميلاً‭ ‬بحرياً‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬ولاية‭ ‬صحار‭ ‬العُمانية‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المسلحين‭ ‬ارتدوا‭ ‬‮«‬زياً‭ ‬عسكرياً‭ ‬أسود‭ ‬اللون‭ ‬وأقنعة‭ ‬سوداء‮»‬‭ ‬و«أقدموا‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬نفسها‭ ‬قبل‭ ‬تغيير‭ ‬اسمها‭ ‬لوحقت‭ ‬قضائيًا‭ ‬سابقاً‭ ‬لنقلها‭ ‬نفطاً‭ ‬إيرانياً‭ ‬خاضعاً‭ ‬للعقوبات‭ ‬صادرته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬غرامة‭. ‬

وفي‭ ‬بيانها‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أكدت‭ ‬البحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الانتهاك‭ ‬المرتكب‭ ‬من‭ ‬السفينة‭ ‬السويس‭ ‬راجان‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬وسرقة‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬الناقلة‭ ‬المذكورة،‭ ‬واسمها‭ ‬الجديد‭ ‬سانت‭ ‬نيكولاس،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬‮«‬سرقت‭ ‬شحنة‭ ‬النفط‭ ‬العائدة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونقلتها‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬ذاك‭ ‬البلد‭ ‬وأعطت‭ ‬النفط‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بتوقيف‭ ‬الناقلة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬قضائي‭... ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سرقة‭ ‬النفط‭ (‬الإيراني‭) ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ويتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لتسليمها‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬أنها‭ ‬صادرت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬شحنة‭ ‬نفط‭ ‬إيرانية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬ناقلة‭ ‬تديرها‭ ‬شركة‭ ‬يونانية‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬تلاها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأيام‭ ‬استيلاء‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬ناقلتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬السويس‭ ‬راجان‮»‬‭. ‬

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