محمد حبيب: بداية جيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يرى‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬أمس‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الموجودة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬السهلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانسجام‭ ‬وتطبيق‭ ‬الخطط‭.‬

وقال‭ ‬حبيب‭ ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬كازاخستان‭ ‬‮«‬متواضع‭ ‬فنيًا‮»‬،‭ ‬وفعليا‭ ‬استفاد‭ ‬جلّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬مصابين‭ ‬عادوا‭ ‬للتو،‭ ‬وأيضًا‭ ‬هناك‭ ‬آخرون‭ ‬انضموا‭ ‬حديثًا‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب،‭ ‬وكانت‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للعب‭ ‬معًا،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانسجام‭ ‬وتقوية‭ ‬الصفوف‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭.‬