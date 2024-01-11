محمد حبيب: بداية جيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يرى لاعب منتخبنا لكرة اليد محمد حبيب أن مباراة أمس كانت جيدة بالنسبة إليهم على الصعيد الفني وخصوصًا أن المجموعة الموجودة تحتاج إلى مثل هذه المواجهة السهلة من أجل الانسجام وتطبيق الخطط.
وقال حبيب إن فريق كازاخستان «متواضع فنيًا»، وفعليا استفاد جلّ اللاعبين الذين لعبوا من هذه المشاركة وخصوصًا أن هناك لاعبين مصابين عادوا للتو، وأيضًا هناك آخرون انضموا حديثًا إلى المنتخب، وكانت فرصة جيدة للعب معًا، وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز الانسجام وتقوية الصفوف بشكل تصاعدي مع المباريات المقبلة.
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