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العراق يكتسح الهند واليابان يجتاز السعودية

1/11/2024 7:24:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬اكتسح‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬نظيره‭ ‬الهندي‭ ‬بنتيجة‭ (‬55/12‭) ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬هدفا‭ (‬26/4‭)‬،‭ ‬ليحصد‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬رصيده‭. ‬وحاز‭ ‬حارس‭ ‬العراق‭ ‬قاسم‭ ‬منتظر‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬للمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬عبور‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭ ‬بصعوبة‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/25‭) ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ (‬13/13‭)‬،‭ ‬ليظفر‭ ‬اليابان‭ ‬بأول‭ ‬نقطتين‭. ‬وحاز‭ ‬لاعب‭ ‬اليابان‭ ‬كوساكي‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬

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