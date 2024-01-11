العراق يكتسح الهند واليابان يجتاز السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ولحساب المجموعة الثالثة، اكتسح منتخب العراق نظيره الهندي بنتيجة (55/12) بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق 22 هدفا (26/4)، ليحصد نقطتين في رصيده. وحاز حارس العراق قاسم منتظر جائزة رجل المباراة.
وفي مباراة أخرى للمجموعة ذاتها نجح المنتخب الياباني في عبور الأخضر السعودي بصعوبة بنتيجة (29/25) بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل (13/13)، ليظفر اليابان بأول نقطتين. وحاز لاعب اليابان كوساكي جائزة رجل المباراة.
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