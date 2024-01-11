بداية ناجحة لمنتخبنا أمام كازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي مجيد
تصوير: محمد سرحان
حقق منتخبنا الوطني بداية قوية وناجحة بالفوز على نظيره كازاخستان بنتيجة (47/13) في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات البطولة الآسيوية الـ21 لكرة اليد لحساب المجموعة الرابعة.
وأنهى منتخبنا المباراة فعليًا منذ الشوط الأول بعدما تقدم (24/7)، وبذلك أصبح رصيده نقطتين. وحاز اللاعب أحمد جلال جائزة أفضل لاعب في المباراة. وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية غدا السبت بمواجهة هونج كونج.
ولم يجد منتخبنا أي صعوبة تذكر في تحقيق هذا الانتصار بسبب الفوارق الفنية والبشرية، ونجح بشكل تدريجي في بسط سيطرته عبر حراسة محمد عبدالحسين وتفعيل الدائرة لحسن مدن وحسن شهاب، والجناحين السريعين أحمد جلال وعلي العشيري، والاختراق لعلي ميرزا ومحمد حبيب ومحمد الناصر، ليوسع الفارق ويقحم حينها مدربنا أحمد المقابي وأحمد عبدالرضا وعلي عيد لينهي منتخبنا الشوط الأول بأريحية تامة.
وواصل منتخبنا أفضليته التامة بأرضية الميدان مع التغييرات المستمرة التي أحدثها مدربنا آرون بنزول الحارس هشام الأستاذ، قاسم قمبر، محمد ميرزا وتميز علي العشيري بانطلاقته السريعة وتسجيل الأهداف لينتهي اللقاء للأحمر.
معلقان لـ4 مباريات
اليوم الأول للبطولة شهد تعليقا سعوديا على المباريات الأربع التي أقيمت؛ حيث علّق علي آل المحسن على مباراتي الإمارات وهونج كونج، واليابان والسعودية، فيما علق حسين الأحمد على مباراتي العراق والهند، والبحرين وكازاخستان.
4 قنوات ناقلة
تحظى البطولة الآسيوية الـ21 لكرة اليد التي انطلقت منافساتها أمس الخميس على صالة مدينة خليفة الرياضية بمملكة البحرين بنقل مباشر عبر 4 قنوات هي: قناة البحرين الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قناة الكأس الرياضية و bein sports .
4 مباريات اليوم الجمعة
تقام اليوم الجمعة 4 مباريات في افتتاح المجموعتين الأولى والثانية، حيث تبدأ المباريات بلقاء يجمع بين منتخب الصين تايبيه ونظيره القطري في الساعة 1:00 ظهراً، أما المباراة الثانية فتجمع بين المنتخب الإيراني ونظيره النيوزيلاندي في الساعة 3:00 عصراً.
أما المباراة الثالثة فستكون قمة مباريات اليوم الثاني، في ديربي خليجي خالص يجمع بين المنتخب العماني والمنتخب الكويتي في الساعة 5:00 مساءً. وفي المباراة الأخيرة يلتقي المنتخب الصيني مع جاره المنتخب الكوري في الساعة 7:00 مساءً.
الإمارات يهزم هونج كونج
ولحساب المجموعة الرابعة استهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة الآسيوية الـ21 بهزيمة نظيره هونج كونج بعدما أنهى الشوط الأول لصالحه أيضًا (13/11)، وبذلك أصبح في رصيده نقطتين. وحاز الإماراتي طارق المازمي جائزة أفضل لاعب في المباراة. وسيلعب الإمارات مباراته الثانية غدا السبت بلقاء كازاخستان.
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