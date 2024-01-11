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بداية ناجحة لمنتخبنا أمام كازاخستان

1/11/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬وناجحة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬كازاخستان‭ ‬بنتيجة‭ (‬47/13‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وأنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬فعليًا‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ (‬24/7‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭. ‬وحاز‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬وسيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬منتخبنا‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬بسبب‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬والبشرية،‭ ‬ونجح‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬عبر‭ ‬حراسة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬وتفعيل‭ ‬الدائرة‭ ‬لحسن‭ ‬مدن‭ ‬وحسن‭ ‬شهاب،‭ ‬والجناحين‭ ‬السريعين‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬وعلي‭ ‬العشيري،‭ ‬والاختراق‭ ‬لعلي‭ ‬ميرزا‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ومحمد‭ ‬الناصر،‭ ‬ليوسع‭ ‬الفارق‭ ‬ويقحم‭ ‬حينها‭ ‬مدربنا‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬وعلي‭ ‬عيد‭ ‬لينهي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بأريحية‭ ‬تامة‭.‬

وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬التامة‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭ ‬مع‭ ‬التغييرات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬مدربنا‭ ‬آرون‭ ‬بنزول‭ ‬الحارس‭ ‬هشام‭ ‬الأستاذ،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬وتميز‭ ‬علي‭ ‬العشيري‭ ‬بانطلاقته‭ ‬السريعة‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬للأحمر‭.‬


معلقان لـ4 مباريات

اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬شهد‭ ‬تعليقا‭ ‬سعوديا‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬أقيمت؛‭ ‬حيث‭ ‬علّق‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬المحسن‭ ‬على‭ ‬مباراتي‭ ‬الإمارات‭ ‬وهونج‭ ‬كونج،‭ ‬واليابان‭ ‬والسعودية،‭ ‬فيما‭ ‬علق‭ ‬حسين‭ ‬الأحمد‭ ‬على‭ ‬مباراتي‭ ‬العراق‭ ‬والهند،‭ ‬والبحرين‭ ‬وكازاخستان‭.‬

4 قنوات ناقلة

تحظى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬منافساتها‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنقل‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬4‭ ‬قنوات‭ ‬هي‭: ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية،‭ ‬قناة‭ ‬الكويت‭ ‬الرياضية،‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭ ‬الرياضية‭ ‬و bein ‭ ‬ sports ‭.‬

4 مباريات اليوم الجمعة

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬ونظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهراً،‭ ‬أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فتجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬ونظيره‭ ‬النيوزيلاندي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬عصراً‭.‬

أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬فستكون‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬خليجي‭ ‬خالص‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬والمنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5:00‭ ‬مساءً‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬


الإمارات يهزم هونج كونج

ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬استهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الـ21‭ ‬بهزيمة‭ ‬نظيره‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬أيضًا‭ (‬13/11‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭. ‬وحاز‭ ‬الإماراتي‭ ‬طارق‭ ‬المازمي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬وسيلعب‭ ‬الإمارات‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بلقاء‭ ‬كازاخستان‭.‬



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