المطوع ضمن طاقم افتتاح كأس الأمم الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬ليكون‭ ‬مراقبًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

ويأتي‭ ‬تكليف‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬وفي‭ ‬نسخته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بالدوحة‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬2022،‭ ‬نظير‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬الرياضي،‭ ‬فهو‭ ‬مراقب‭ ‬آسيوي‭ ‬معتمد‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المراقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬مؤخرا‭ ‬وبتكليف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كمراقب‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مواجهة‭ ‬باكستان‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬وشهدت‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬ضمن‭ ‬الطاقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬المكلف‭ ‬بعمل‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي،‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تواجد‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬ونخب‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬يتقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬