المطوع ضمن طاقم افتتاح كأس الأمم الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني مناع المطوع ليكون مراقبًا أمنيًا ضمن طاقم افتتاح كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.
ويأتي تكليف البحريني مناع المطوع في هذا المحفل الآسيوي الكبير وفي نسخته الاستثنائية بالدوحة بعد سنتين من استضافة المونديال 2022، نظير الخبرات الكبيرة التي يمتلكها في المجال الأمني الرياضي، فهو مراقب آسيوي معتمد ويشرف على العديد من المباريات سواء في دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن المراقب الآسيوي مناع المطوع قد شارك مؤخرا وبتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم كمراقب في إدارة مواجهة باكستان وطاجيكستان ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في باكستان للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، كما شارك ضمن الطاقم الآسيوي المكلف بعمل الحفل السنوي، لتوزيع جوائز الاتحاد القاري لكرة القدم، والذي شهد تواجد كوكبة من الرياضيين والإعلاميين ونخب من الشخصيات المرموقة على مستوى القارة يتقدمهم رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
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