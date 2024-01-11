Friday, 12 January 2024 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المطوع ضمن طاقم افتتاح كأس الأمم الآسيوية

1/11/2024 7:24:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬ليكون‭ ‬مراقبًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬افتتاح‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

ويأتي‭ ‬تكليف‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬وفي‭ ‬نسخته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بالدوحة‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭ ‬2022،‭ ‬نظير‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬الرياضي،‭ ‬فهو‭ ‬مراقب‭ ‬آسيوي‭ ‬معتمد‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المراقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬مؤخرا‭ ‬وبتكليف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كمراقب‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مواجهة‭ ‬باكستان‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬وشهدت‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬ضمن‭ ‬الطاقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬المكلف‭ ‬بعمل‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي،‭ ‬لتوزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تواجد‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬ونخب‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬يتقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

MENAFN11012024000055011008ID1107711640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث