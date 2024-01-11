راشد بن عبدالرحمن يتمنى التوفيق لمنتخبي القدم واليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة أن مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس آسيا التي ستقام في قطر، ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد، تعزز من مكانة الرياضة البحرينية في القارة الآسيوية.
وأوضح أن أحمر القدم قادر على تقديم أفضل المستويات والوصول إلى الأدوار النهائية شريطة الظهور المميز وإظهار الروح القتالية التي يتمتع بها المنتخب، متمنيا التوفيق والنجاح للأحمر في كأس آسيا وتحقيق النتائج الإيجابية.
وأشار إلى أن منتخب اليد يمتلك الإمكانيات العالية التي تؤهله للصعود على منصة التتويج وحصد اللقب الآسيوي في ظل ما يتمتع به اللاعبون من إمكانيات باهرة وخبرة واسعة لدى اللاعبين، مبينا أن الوقوف خلف المنتخب في المهمة الآسيوية سيعطي اللاعبين حافزا كبيرا لتقديم المستويات المطلوبة والأهداف المرجوة، متمنيا لمنتخب اليد كل التوفيق والنجاح.
وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به المنتخبات الوطنية من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مؤكدا أن هذا الدعم يؤكد حرص سموهما على مواصلة ارتقاء الرياضة البحرينية.
MENAFN11012024000055011008ID1107711639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.