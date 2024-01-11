راشد بن عبدالرحمن يتمنى التوفيق لمنتخبي القدم واليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ومشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أحمر‭ ‬القدم‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬شريطة‭ ‬الظهور‭ ‬المميز‭ ‬وإظهار‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للأحمر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬يمتلك‭ ‬الإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬للصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬وحصد‭ ‬اللقب‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬باهرة‭ ‬وخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬الآسيوية‭ ‬سيعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمنتخب‭ ‬اليد‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموهما‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬