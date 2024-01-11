برشلونة والريال في نهائي السوبر الإسباني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬ضرب‭ ‬برشلونة‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭

‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭

‬2‭ / ‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.

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وسيلتقي‭ ‬برشلونة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭

‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬الأخير‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أتليتكو‭

‬مدريد‭ ‬5‭ ‬3‭/ ‬بعد‭ ‬شوطين‭ ‬إضافيين‭.

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وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أول‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬كذلك‭ ‬مباراتي‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.

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وسجل‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬هدف‭ ‬برشلونة‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭

‬لامين‭ ‬يامال‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭

‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.

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