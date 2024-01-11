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نقص الأكسجين يجبر طائرة غامبيا على العودة

1/11/2024 7:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عادت‭ ‬طائرة‭ ‬منتخب‭ ‬غامبيا‭ ‬أدراجها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بانغول‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إقلاعها‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية‭ ‬تتعلق‭ ‬بنقص‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬مقصورة‭ ‬الركاب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الغامبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الهبوط،‭ ‬أشارت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬الضغط‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬والأكسجين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬يقوم‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬للشركة‭ ‬المُشغّلة‭ ‬للرحلة،‭ ‬طيران‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬بتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬نقص‭ ‬الأكسجين‭ ‬وضغط‭ ‬المقصورة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬كل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬آمن‭ ‬وبصحة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬سيدي‭ ‬جانكو،‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستجرام،‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬أصيبوا‭ ‬بصداع‭ ‬قوي‭ ‬ودوخة‭ ‬شديدة‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬جانكو‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للفريق‭ ‬أثناء‭ ‬نزوله‭ ‬من‭ ‬الطائرة،‭ ‬اتحاد‭ ‬بلاده‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبول‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أكّد‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬توم‭ ‬سانتفيت‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬نجا‭ ‬من‭ ‬الموت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬قبل‭ ‬إقلاعنا،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬عندما‭ ‬نقلع‭ ‬بالطائرة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬دقائق،‭ ‬كان‭ ‬الجو‭ ‬حاراً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬الطائرة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نمنا‭ ‬جميعًا‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الأكسجين،‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إيقاظ‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭. ‬لاحظ‭ ‬الطيار‭ ‬ذلك‭ ‬واضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬العودة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لو‭ ‬استمرت‭ ‬الرحلة‭ ‬مدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬أخرى،‭ ‬لكنا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الموتى‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬غامبيا،‭ ‬الملقب‭ ‬بـ‮«‬العقارب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬رفقة‭ ‬السنغال‭ ‬والكاميرون‭ ‬وغينيا‭. ‬وتبدأ‭ ‬غامبيا،‭ ‬المصنفة‭ ‬126‭ ‬عالمياً‭ ‬صاحبة‭ ‬أقل‭ ‬تصنيف‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬المشاركة،‭ ‬مبارياتها‭ ‬الإثنين‭ ‬بمواجهة‭ ‬السنغال‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭.‬

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