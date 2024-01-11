نقص الأكسجين يجبر طائرة غامبيا على العودة

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أبيدجان - (أ ف ب): عادت طائرة منتخب غامبيا أدراجها إلى العاصمة بانغول أمس الخميس بعد تسع دقائق فقط من إقلاعها بسبب مشكلة فنية تتعلق بنقص الأكسجين في مقصورة الركاب، على ما ذكر الاتحاد الوطني لكرة القدم. وذكر الاتحاد الغامبي لكرة القدم في بيان «عند الهبوط، أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط في المقصورة والأكسجين». وتابع «مع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المُشغّلة للرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة». وأضاف الاتحاد «كل عضو في الوفد آمن وبصحة جيدة». وكتب سيدي جانكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، في منشور على موقع إنستجرام، إن بعض اللاعبين «أصيبوا بصداع قوي ودوخة شديدة».
وانتقد جانكو الذي نشر مقطع فيديو للفريق أثناء نزوله من الطائرة، اتحاد بلاده بسبب هذا الوضع «غير المقبول».
بدوره، أكّد المدرب البلجيكي توم سانتفيت أنّ الفريق «نجا من الموت».
وقال إنّ «طاقم الطائرة قال إن هناك مشكلة في تكييف الهواء قبل إقلاعنا، لكن الأمر سيكون على ما يرام عندما نقلع بالطائرة». وتابع «بعد بضع دقائق، كان الجو حاراً جداً في الطائرة».
وأوضح «لقد نمنا جميعًا بسبب نقص الأكسجين، ولم نتمكن من إيقاظ بعض اللاعبين. لاحظ الطيار ذلك واضطررنا إلى العودة». وأضاف «لو استمرت الرحلة مدة 30 دقيقة أخرى، لكنا في عداد الموتى».
ويلعب منتخب غامبيا، الملقب بـ«العقارب»، في المجموعة الثالثة رفقة السنغال والكاميرون وغينيا. وتبدأ غامبيا، المصنفة 126 عالمياً صاحبة أقل تصنيف من ضمن المنتخبات الـ 24 المشاركة، مبارياتها الإثنين بمواجهة السنغال حاملة اللقب.
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