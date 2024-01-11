عقدان على إنجاز تونسي وحيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منذ‭ ‬تسجيل‭ ‬المهاجم‭ ‬زياد‭ ‬الجزيري‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لتونس‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬ضد‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2004‭ ‬عجز‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قرطاج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مجدداً‭ ‬رغم‭ ‬مشاركتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭.‬

وتملك‭ ‬تونس‭ ‬استقرارًا‭ ‬وثباتًا‭ ‬فنيًا‭ ‬مميزًا،‭ ‬إذ‭ ‬تخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬الـ16‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬1994‭. ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬تُوجت‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2004،‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مرة‭ ‬ايضًا‭ (‬1996‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مرتين‭ ‬وواظبت‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭.‬

لكنّ‭ ‬هذه‭ ‬المرّة،‭ ‬تأمل‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬أنّ‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬عقدة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مدربها‭ ‬جلال‭ ‬القادري‭ ‬الذي‭ ‬يقودها‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عامين‭ ‬شهدا‭ ‬تطوراً‭ ‬واضحاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬والأداء‭.‬

وخلال‭ ‬2023،‭ ‬لعبت‭ ‬تونس‭ ‬11‭ ‬مباراة،‭ ‬فازت‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬وتعادلت‭ ‬مرتين‭ ‬وخسرت‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لقاءان‭ ‬وديان‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬آسيوية‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬0‭-‬4‭ ‬واليابان‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬مبارياتها‭ ‬الودية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬2‭-‬0‭.‬

ويعتمد‭ ‬القادري‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوريات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الظهير‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ (‬الأهلي‭ ‬المصري‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عيسي‭ ‬العيدوني‭ (‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الالماني‭)‬،‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‭ (‬العربي‭ ‬القطري‭) ‬والمهاجم‭ ‬طه‭ ‬ياسين‭ ‬الخنيسي‭ (‬الكويت‭ ‬الكويتي‭).‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المدافعين‭ ‬يان‭ ‬فاليري‭ (‬أنجيه‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬علاء‭ ‬غرام‭ (‬الصفاقسي‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬انيس‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ (‬بروندبي‭ ‬الدنماركي‭) ‬والمهاجمين‭ ‬سيف‭ ‬الله‭ ‬لطيف‭ (‬فينترهور‭ ‬السويسري‭) ‬إلياس‭ ‬عاشوري‭ (‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭).‬

واستبعد‭ ‬القادري‭ ‬11‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬استدعاها‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬لأسباب‭ ‬فنية‭ ‬وأخرى‭ ‬متعلقة‭ ‬بالإصابة‭ ‬أو‭ ‬الاعتزال،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭) ‬بطلب‭ ‬منه‭ ‬والظهير‭ ‬محمد‭ ‬دراغر‭.‬

ولم‭ ‬يخض‭ ‬المجبري‭ ‬سوى‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬يونايتد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬اعارة‭ ‬مع‭ ‬برمنغهام‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬تشامبيونشيب‭ ‬وسجل‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

وقال‭ ‬قادري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لدى‭ ‬اعلان‭ ‬تشكيلته‭ ‬الرسمية‭: ‬‮«‬حنبعل‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لأنه‭ ‬يعيش‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬ناديه‮»‬‭.‬

الثقة‭ ‬بـ«مدرب‭ ‬الطوارئ‮»‬‭ ‬

انضم‭ ‬القادري‭ (‬52‭ ‬عاماً‭) ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لتونس‭ ‬كمساعد‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬لكن‭ ‬القدر‭ ‬وحده‭ ‬دفع‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬خلال‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مطلع‭ ‬2022‭.‬

وبعد‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬متواضع‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬انتهى‭ ‬بخسارتين‭ ‬وفوز‭ ‬وحيد‭ ‬صعدت‭ ‬تونس‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ثوالث‭ ‬لتلتقي‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬نيجيريا،‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقّق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬آنذاك‭.‬

وأدت‭ ‬إصابة‭ ‬المدرب‭ ‬منذر‭ ‬الكبيّر‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وعزله‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تكليف‭ ‬القادري‭ ‬بإدارة‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬نسور‭ ‬قرطاج‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬مع‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬جيد‭.‬

وبعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬تمّ‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الكبيّر،‭ ‬وكلّف‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬القادري‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وقاد‭ ‬القادري،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬أندية‭ ‬متوسطة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وأخرى‭ ‬سعودية‭ ‬متواضعة‭ ‬بلاده‭ ‬لعبور‭ ‬مالي‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ (‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬مالي‭ ‬والتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬تونس‭).‬

وخرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬وأداء‭ ‬متوسط‭ ‬وفوز‭ ‬شرفي‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬حينها‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬بتشكيلة‭ ‬احتياطية‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬رافق‭ ‬إعلانه‭ ‬تشكيلة‭ ‬النسور‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬القاري،‭ ‬أكّد‭ ‬القادري‭ ‬أنّ‭ ‬طموحه‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭: ‬‮«‬عقدُنا‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المربّع‭ ‬الذهبي،‭ ‬ولن‭ ‬نكون‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬المنتخب‭ ‬والجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬يتجاوز‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حلم‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬